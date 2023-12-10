https://ria.ru/20231210/ukraina-1914949281.html

ФРГ заявила, что поставит ВСУ около 200 тысяч боеприпасов в следующем году

ФРГ заявила, что поставит ВСУ около 200 тысяч боеприпасов в следующем году - РИА Новости, 10.12.2023

ФРГ заявила, что поставит ВСУ около 200 тысяч боеприпасов в следующем году

Германия сможет поставить Украине в следующем году около 200 тысяч артиллерийских боеприпасов, заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T18:18

2023-12-10T18:18

2023-12-10T18:18

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Германия сможет поставить Украине в следующем году около 200 тысяч артиллерийских боеприпасов, заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ (бундесвера) Карстен Бройер. "В следующем году Германия сможет поставить около 200 тысяч артиллерийских боеприпасов", - сказал Бройер. Кроме того, он подчеркнул, что ФРГ продолжает увеличивать производственные мощности для наращивания выпуска боеприпасов. В начале ноября высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

https://ria.ru/20231206/nato-1913958723.html

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в мире, украина, германия, нато, евросоюз