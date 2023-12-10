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ФРГ заявила, что поставит ВСУ около 200 тысяч боеприпасов в следующем году - РИА Новости, 10.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/ukraina-1914949281.html
ФРГ заявила, что поставит ВСУ около 200 тысяч боеприпасов в следующем году
ФРГ заявила, что поставит ВСУ около 200 тысяч боеприпасов в следующем году - РИА Новости, 10.12.2023
ФРГ заявила, что поставит ВСУ около 200 тысяч боеприпасов в следующем году
Германия сможет поставить Украине в следующем году около 200 тысяч артиллерийских боеприпасов, заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T18:18
2023-12-10T18:18
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Германия сможет поставить Украине в следующем году около 200 тысяч артиллерийских боеприпасов, заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ (бундесвера) Карстен Бройер. "В следующем году Германия сможет поставить около 200 тысяч артиллерийских боеприпасов", - сказал Бройер. Кроме того, он подчеркнул, что ФРГ продолжает увеличивать производственные мощности для наращивания выпуска боеприпасов. В начале ноября высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html
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в мире, украина, германия, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, НАТО, Евросоюз
ФРГ заявила, что поставит ВСУ около 200 тысяч боеприпасов в следующем году

Бройер: Германия поставит Украине около 200 тысяч боеприпасов в следующем году

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Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Германия сможет поставить Украине в следующем году около 200 тысяч артиллерийских боеприпасов, заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ (бундесвера) Карстен Бройер.
"В следующем году Германия сможет поставить около 200 тысяч артиллерийских боеприпасов", - сказал Бройер.
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Кроме того, он подчеркнул, что ФРГ продолжает увеличивать производственные мощности для наращивания выпуска боеприпасов.
В начале ноября высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияНАТОЕвросоюз
 
 
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