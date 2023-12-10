https://ria.ru/20231210/ukraina-1914901299.html
В США Зеленскому очертили новые границы Украины
В США Зеленскому очертили новые границы Украины - РИА Новости, 10.12.2023
В США Зеленскому очертили новые границы Украины
Украина не сможет вернуть регионы, которые присоединились к России, такой вывод сделал кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T11:31
2023-12-10T11:31
2023-12-10T15:20
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украина не сможет вернуть регионы, которые присоединились к России, такой вывод сделал кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Это преступление. Мы спонсируем бесполезный конфликт, который закончится тем, с чего все и началось: Донбасс останется российским", — сказал политик.Ректенвальд добавил, что, разжигая прокси-конфликт на Украине, Штаты обогащают собственный ВПК, и им абсолютно все равно, что это происходит за счет украинских солдат, которых погибло уже несколько сотен тысяч.Это факт, который не подлежит сомнению, но Киев все равно продолжает отправлять на смерть практически миллион украинцев, отметил кандидат в президенты.Наконец, заключил Ректенвальд, мечта Украины о перевороте в России и свержении Владимира Путина несбыточна, так как за время спецоперации его позиции в стране лишь укрепились.Республики Донбасса — ЛНР и ДНР вошли в состав России в сентябре прошлого года после проведенных там референдумов.
https://ria.ru/20231210/zelenskiy-1914889060.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, донбасс
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Донбасс
В США Зеленскому очертили новые границы Украины
Кандидат в президенты США Ректенвальд: Донбасс будет под контролем России