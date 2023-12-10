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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.12.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T11:21
2023-12-10T11:21
2023-12-10T11:27
специальная военная операция на украине
украина
в мире
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, тревога во всех регионах страны прозвучала практически одновременно – в 11.17 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, тревога во всех регионах страны прозвучала практически одновременно – в 11.17 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.