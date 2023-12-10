https://ria.ru/20231210/ukraina-1914895523.html

Слова Байдена о Путине неожиданно сказались на Украине, пишут СМИ

Слова Байдена о Путине неожиданно сказались на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 10.12.2023

Слова Байдена о Путине неожиданно сказались на Украине, пишут СМИ

Несколько часов спустя после этого заявления все до единого сенаторы от Республиканской партии проголосовали против законопроекта, который позволил бы расширить РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T10:24

2023-12-10T10:24

2023-12-10T10:24

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о том, что республиканцы, заблокировав помощь Киеву, сделали подарок российскому лидеру Владимиру Путину, стало ударом по Украине, пишет журналист Эмма Эшфорд в статье в The Guardian. "Несколько часов спустя после этого заявления все до единого сенаторы от Республиканской партии проголосовали против законопроекта, который позволил бы расширить поддержку Украины. Это очередная из целого ряда неудач для Киева", — говорится в публикации. В статье отмечается, что разногласия по дальнейшей помощи возникли в самый неподходящий момент. "Долгожданное контрнаступление ВСУ принесло мало результатов, поддержка Запада в целом снижается, и война на Ближнем Востоке отвлекает внимание и ресурсы от Украины. Более того, из Киева и западных столиц можно услышать взаимные обвинения по поводу провала на фронте— наряду с признаками разногласий среди украинских политиков и военных", — пишет автор. На этом фоне Белому дому пора задуматься о смене стратегии, считает Эшфорд. Наступление ВСУ началось 4 июня, но ни на одном из направлений им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, контрнаступ обернулся провалом. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231210/nato-1914889215.html

https://ria.ru/20231210/mask-1914886998.html

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в мире, украина, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, сша, киев