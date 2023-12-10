https://ria.ru/20231210/ukraina-1914891200.html

В Крыму предрекли скорый развал Украины

В Крыму предрекли скорый развал Украины - РИА Новости, 10.12.2023

В Крыму предрекли скорый развал Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что в ближайшее время произойдет территориальный развал Украины. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T09:30

2023-12-10T09:30

2023-12-10T09:30

специальная военная операция на украине

украина

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что в ближайшее время произойдет территориальный развал Украины. "Убежден, что в ближайшее время мы будем наблюдать территориальный развал бывшей Украины. Фактически он уже произошёл", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, уровень деградации нынешней Украины уже очевиден. "Это видно не только нам, но и Европе. Конечно, нам нельзя недооценивать соперника, но многое свидетельствует о том, что они на пределе своих возможностей. Разлад, который начался в верхах киевского режима, вскрывает безысходность их положения", - сказал Константинов. По его мнению, будущее Украины без России печально. "Она будет превращена не в часть европейского сообщества, о чем они мечтали, а в некую черную дыру, в которой будет процветать бандитизм, торговля наркотиками и другие аморальные, преступные вещи. Для народа это жуткая ситуация, болото, бесперспективная жизненная ситуация", - подчеркнул глава парламента. Константинов считает, что уже сейчас Украина оказалась никому не нужна из своих западных хозяев. "Добавим к этому вынужденную констатацию провала контрнаступления, публичную грызню киевских марионеток со своими западными хозяевами, миграцию колоссального количества людей с подконтрольной Киеву территории, и много чего ещё", - сказал глава парламента.

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914856623.html

https://ria.ru/20231210/ukraina-1914879342.html

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украина, владимир константинов, европа, в мире