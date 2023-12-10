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В Крыму предрекли скорый развал Украины - РИА Новости, 10.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:30 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/ukraina-1914891200.html
В Крыму предрекли скорый развал Украины
В Крыму предрекли скорый развал Украины - РИА Новости, 10.12.2023
В Крыму предрекли скорый развал Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что в ближайшее время произойдет территориальный развал Украины. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T09:30
2023-12-10T09:30
специальная военная операция на украине
украина
владимир константинов
европа
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что в ближайшее время произойдет территориальный развал Украины. "Убежден, что в ближайшее время мы будем наблюдать территориальный развал бывшей Украины. Фактически он уже произошёл", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, уровень деградации нынешней Украины уже очевиден. "Это видно не только нам, но и Европе. Конечно, нам нельзя недооценивать соперника, но многое свидетельствует о том, что они на пределе своих возможностей. Разлад, который начался в верхах киевского режима, вскрывает безысходность их положения", - сказал Константинов. По его мнению, будущее Украины без России печально. "Она будет превращена не в часть европейского сообщества, о чем они мечтали, а в некую черную дыру, в которой будет процветать бандитизм, торговля наркотиками и другие аморальные, преступные вещи. Для народа это жуткая ситуация, болото, бесперспективная жизненная ситуация", - подчеркнул глава парламента. Константинов считает, что уже сейчас Украина оказалась никому не нужна из своих западных хозяев. "Добавим к этому вынужденную констатацию провала контрнаступления, публичную грызню киевских марионеток со своими западными хозяевами, миграцию колоссального количества людей с подконтрольной Киеву территории, и много чего ещё", - сказал глава парламента.
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914856623.html
https://ria.ru/20231210/ukraina-1914879342.html
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украина, владимир константинов, европа, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Константинов, Европа, В мире
В Крыму предрекли скорый развал Украины

Константинов предрек территориальный развал Украины в ближайшее время

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что в ближайшее время произойдет территориальный развал Украины.
«
"Убежден, что в ближайшее время мы будем наблюдать территориальный развал бывшей Украины. Фактически он уже произошёл", - сказал РИА Новости Константинов.
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По его словам, уровень деградации нынешней Украины уже очевиден.
"Это видно не только нам, но и Европе. Конечно, нам нельзя недооценивать соперника, но многое свидетельствует о том, что они на пределе своих возможностей. Разлад, который начался в верхах киевского режима, вскрывает безысходность их положения", - сказал Константинов.
По его мнению, будущее Украины без России печально.
«
"Она будет превращена не в часть европейского сообщества, о чем они мечтали, а в некую черную дыру, в которой будет процветать бандитизм, торговля наркотиками и другие аморальные, преступные вещи. Для народа это жуткая ситуация, болото, бесперспективная жизненная ситуация", - подчеркнул глава парламента.
Константинов считает, что уже сейчас Украина оказалась никому не нужна из своих западных хозяев.
"Добавим к этому вынужденную констатацию провала контрнаступления, публичную грызню киевских марионеток со своими западными хозяевами, миграцию колоссального количества людей с подконтрольной Киеву территории, и много чего ещё", - сказал глава парламента.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир КонстантиновЕвропаВ мире
 
 
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