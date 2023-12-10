В Крыму предрекли скорый развал Украины
Константинов предрек территориальный развал Украины в ближайшее время
© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что в ближайшее время произойдет территориальный развал Украины.
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"Убежден, что в ближайшее время мы будем наблюдать территориальный развал бывшей Украины. Фактически он уже произошёл", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, уровень деградации нынешней Украины уже очевиден.
"Это видно не только нам, но и Европе. Конечно, нам нельзя недооценивать соперника, но многое свидетельствует о том, что они на пределе своих возможностей. Разлад, который начался в верхах киевского режима, вскрывает безысходность их положения", - сказал Константинов.
По его мнению, будущее Украины без России печально.
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"Она будет превращена не в часть европейского сообщества, о чем они мечтали, а в некую черную дыру, в которой будет процветать бандитизм, торговля наркотиками и другие аморальные, преступные вещи. Для народа это жуткая ситуация, болото, бесперспективная жизненная ситуация", - подчеркнул глава парламента.
Константинов считает, что уже сейчас Украина оказалась никому не нужна из своих западных хозяев.
"Добавим к этому вынужденную констатацию провала контрнаступления, публичную грызню киевских марионеток со своими западными хозяевами, миграцию колоссального количества людей с подконтрольной Киеву территории, и много чего ещё", - сказал глава парламента.