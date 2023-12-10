https://ria.ru/20231210/ukraina-1914879342.html

Мобилизация уже не поможет. На Украине признали безвыходность положения

Мобилизация уже не поможет. На Украине признали безвыходность положения - РИА Новости, 10.12.2023

Мобилизация уже не поможет. На Украине признали безвыходность положения

ВСУ не поможет даже мобилизация остатков населения из-за отсутствия техники Запада, рассказал в беседе с телеканалом NTA украинский военный эксперт Олег Жданов. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T04:06

2023-12-10T04:06

2023-12-10T09:11

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. ВСУ не поможет даже мобилизация остатков населения из-за отсутствия техники Запада, рассказал в беседе с телеканалом NTA украинский военный эксперт Олег Жданов."Людей набрать, мобилизовать и мотивировать мы можем. Но без техники и оружия мы ничего с ними не сделаем", — высказался эксперт.Жданов также отметил, что инициатива на поле боя находится в руках российской армии. ВСУ пришлось перейти в стратегическую оборону, что, по словам эксперта, поставило их в крайне невыгодное положение. Единственное, что может повлиять на ситуацию, предположил аналитик, — поставка западного вооружения.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231209/ukraina-1914856623.html

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в мире, киев, москва, украина, олег жданов, вооруженные силы украины