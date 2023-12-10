Рейтинг@Mail.ru
В Уфе задержали подозреваемого в нападении на людей на улицах - РИА Новости, 10.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:39 10.12.2023 (обновлено: 09:19 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/ufa-1914887102.html
В Уфе задержали подозреваемого в нападении на людей на улицах
В Уфе задержали подозреваемого в нападении на людей на улицах - РИА Новости, 10.12.2023
В Уфе задержали подозреваемого в нападении на людей на улицах
В Уфе задержали молодого человека, подозреваемого в нападении на людей на улицах города и убийстве пенсионерки, сообщило региональное управление Следственного... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T08:39
2023-12-10T09:19
происшествия
уфа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
УФА, 10 дек — РИА Новости. В Уфе задержали молодого человека, подозреваемого в нападении на людей на улицах города и убийстве пенсионерки, сообщило региональное управление Следственного комитета по Башкирии в Telegram-канале.Следователи в конце недели рассказали о смерти 7 декабря в больнице 81-летней женщины, которую на улице Братьев Кадомцевых неизвестный беспричинно ударил по голове кастетом. Кроме того, в правоохранительные органы поступили обращения еще от троих уфимцев о причинении им телесных повреждений при схожих обстоятельствах."В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлен подозреваемый в нанесении 81-летней женщине смертельной черепно-мозговой травмы. Им оказался житель микрорайона Сипайлово 1989 года рождения. Он задержан в собственной квартире", — говорится в публикации.В его отношении возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".С задержанным проводят следственные действия, предстоит установить тяжесть причиненного вреда здоровью другим пострадавшим.
https://ria.ru/20231209/napadenie-1914838482.html
https://ria.ru/20231203/zaderzhanie-1913501366.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
В Уфе задержали подозреваемого в нападении на людей на улицах

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на горожан на улицах Уфы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 10 дек — РИА Новости. В Уфе задержали молодого человека, подозреваемого в нападении на людей на улицах города и убийстве пенсионерки, сообщило региональное управление Следственного комитета по Башкирии в Telegram-канале.
Следователи в конце недели рассказали о смерти 7 декабря в больнице 81-летней женщины, которую на улице Братьев Кадомцевых неизвестный беспричинно ударил по голове кастетом. Кроме того, в правоохранительные органы поступили обращения еще от троих уфимцев о причинении им телесных повреждений при схожих обстоятельствах.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
В Петербурге посетители спорткомплекса напали на охранников
9 декабря, 18:15
"В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлен подозреваемый в нанесении 81-летней женщине смертельной черепно-мозговой травмы. Им оказался житель микрорайона Сипайлово 1989 года рождения. Он задержан в собственной квартире", — говорится в публикации.
В его отношении возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
С задержанным проводят следственные действия, предстоит установить тяжесть причиненного вреда здоровью другим пострадавшим.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Полиция задержала самарца, напавшего на женщину с ребенком в лифте
3 декабря, 20:55
 
ПроисшествияУфа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала