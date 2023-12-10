https://ria.ru/20231210/ufa-1914887102.html

В Уфе задержали подозреваемого в нападении на людей на улицах

В Уфе задержали подозреваемого в нападении на людей на улицах - РИА Новости, 10.12.2023

В Уфе задержали подозреваемого в нападении на людей на улицах

В Уфе задержали молодого человека, подозреваемого в нападении на людей на улицах города и убийстве пенсионерки, сообщило региональное управление Следственного... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T08:39

2023-12-10T08:39

2023-12-10T09:19

происшествия

уфа

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УФА, 10 дек — РИА Новости. В Уфе задержали молодого человека, подозреваемого в нападении на людей на улицах города и убийстве пенсионерки, сообщило региональное управление Следственного комитета по Башкирии в Telegram-канале.Следователи в конце недели рассказали о смерти 7 декабря в больнице 81-летней женщины, которую на улице Братьев Кадомцевых неизвестный беспричинно ударил по голове кастетом. Кроме того, в правоохранительные органы поступили обращения еще от троих уфимцев о причинении им телесных повреждений при схожих обстоятельствах."В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлен подозреваемый в нанесении 81-летней женщине смертельной черепно-мозговой травмы. Им оказался житель микрорайона Сипайлово 1989 года рождения. Он задержан в собственной квартире", — говорится в публикации.В его отношении возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".С задержанным проводят следственные действия, предстоит установить тяжесть причиненного вреда здоровью другим пострадавшим.

https://ria.ru/20231209/napadenie-1914838482.html

https://ria.ru/20231203/zaderzhanie-1913501366.html

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происшествия, уфа