https://ria.ru/20231210/terakt-1914961503.html

СМИ: на Кипре арестовали двух иранцев по подозрению в подготовке теракта

СМИ: на Кипре арестовали двух иранцев по подозрению в подготовке теракта - РИА Новости, 10.12.2023

СМИ: на Кипре арестовали двух иранцев по подозрению в подготовке теракта

Кипрская полиция арестовала двух иранцев, предположительно готовивших теракт против граждан еврейского происхождения, проживающих на Кипре, сообщило кипрское... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T20:13

2023-12-10T20:13

2023-12-10T20:13

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АФИНЫ, 10 дек - РИА Новости. Кипрская полиция арестовала двух иранцев, предположительно готовивших теракт против граждан еврейского происхождения, проживающих на Кипре, сообщило кипрское издание греческой газеты "Катимерини". Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила в воскресенье, что кипрские спецслужбы в партнерстве с израильской службой внешней разведки "Моссад" раскрыли иранскую террористическую сеть на острове, которая якобы планировала нападения на израильские и еврейские объекты. "В прошлом месяце (в ноябре) кипрская полиция арестовала двух иранцев, поскольку эти лица предположительно были связаны с Корпусом стражей иранской революции (КСИР) и преследовали граждан еврейского происхождения, проживающих на Кипре. Двое иранцев находятся под стражей, пока имеется ордер на их депортацию из страны", - сообщила "Катимерини". "Это третий подобный инцидент за последние два года, который ставит Кипр на передний план террористических актов", - пишет газета. По ее данным, первый был два года назад, второй – в июне прошлого года. "Возможность теракта на этот раз успешно предотвращена благодаря тесному сотрудничеству кипрских спецслужб с западными коллегами, однако этот случай вновь поднимает дискуссию о "дыре" в вопросе безопасности из-за оккупированных территорий", - пишет "Катимерини", отмечая, что на северной части Кипра, не контролируемой Республикой Кипр, находится большое количество граждан Израиля. Что касается арестованных иранцев, они находились на ранних стадиях сбора данных о своих целях. "Они прибыли на свободные территории через оккупированные и были признаны политическими беженцами. Они не действовали вместе, но у них был один и тот же руководитель. Спецслужбы Кипра внимательно следили за перемещениями двух иранцев в течение последних двух месяцев и сумели вовремя предотвратить возможные террористические акты", - пишет газета. Она также сообщает, что руководителем двух иранцев является Мохаммед Реза Эбади Араблу, который "связан с предотвращенным в ноябре терактом в Грузии, целью тогда был еврейский бизнесмен Ицик Моше, живший в Тбилиси".

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

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в мире, израиль, кипр, биньямин нетаньяху, моссад