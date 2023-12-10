https://ria.ru/20231210/sud-1914935409.html

Отца девочки, стрелявшей в гимназии Брянска, заключили под стражу

Отца девочки, стрелявшей в гимназии Брянска, заключили под стражу - РИА Новости, 10.12.2023

Отца девочки, стрелявшей в гимназии Брянска, заключили под стражу

Отец девочки, устроившей стрельбу в гимназии Брянска, заключен под стражу по 7 февраля, он обвиняется в небрежном хранении оружия, повлекшем смерть двух лиц, и... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T16:15

2023-12-10T16:15

2023-12-10T16:25

происшествия

брянск

стрельба в брянской гимназии

сергей поддубный

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Отец девочки, устроившей стрельбу в гимназии Брянска, заключен под стражу по 7 февраля, он обвиняется в небрежном хранении оружия, повлекшем смерть двух лиц, и доведении несовершеннолетней до самоубийства, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.В субботу суд заключил под стражу по 6 февраля 2024 года директора "ЧОО Агентство Эскалибур" Сергея Поддубного и сотрудницу предприятия Галину Черткову по делу о стрельбе в гимназии №5 Брянска. В воскресенье заместителю директора гимназии №5 по административно-хозяйственной работе Ларисе Католиковой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 7 февраля.В пресс-службе судов сообщили, что Советский районный суд Брянска удовлетворил в воскресенье ходатайство СУ СК по Брянской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу отцу девочки, обвиняемому в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц (ч.2 ст.224 УК РФ) и доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего (п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ)."Обвиняемый допустил небрежное хранение своего охотничьего ружья, в результате чего его несовершеннолетняя дочь смогла завладеть данным оружием, пронести его в школу и выстрелить в одноклассников… Органами следствия фигурант дела также обвиняется в доведении до самоубийства своей несовершеннолетней дочери путем угроз, жесткого обращения и систематического унижения ее человеческого достоинства", – говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы. Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.В четверг в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии.Источник в правоохранительных органах ранее сообщал РИА Новости, что в Брянске задержаны директор частного охранного предприятия "Экскалибур", которое охраняло гимназию №5, где произошла стрельба, работавшая в тот день сотрудница школьной охраны, а также отец стрелявшей и погибшей девочки.

https://ria.ru/20231209/strelba-1914826087.html

https://ria.ru/20231209/strelba-1914801599.html

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происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии, сергей поддубный