https://ria.ru/20231210/strelba-1914940519.html
Минздрав рассказал о состоянии подростков, пострадавших в брянской школе
Минздрав рассказал о состоянии подростков, пострадавших в брянской школе - РИА Новости, 10.12.2023
Минздрав рассказал о состоянии подростков, пострадавших в брянской школе
Подростки, эвакуированные из Брянска в Москву после стрельбы, остаются в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T16:57
2023-12-10T16:57
2023-12-10T17:01
происшествия
брянск
москва
стрельба в брянской гимназии
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МОСКВА, 10 дек 0151 РИА Новости. Подростки, эвакуированные из Брянска в Москву после стрельбы, остаются в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России."Состояние подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больницы Минздрава России, оценивается как стабильное тяжелое, они дышат самостоятельно", — говорится в сообщении.Трое пострадавших, находящихся на стационарном лечении в медучреждениях Брянска, в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие получают все необходимое лечение, уточнили в пресс-службе.В четверг в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии.
https://ria.ru/20231207/bryansk-1914323323.html
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происшествия, брянск, москва, стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Брянск, Москва, Стрельба в брянской гимназии
Минздрав рассказал о состоянии подростков, пострадавших в брянской школе
Минздрав: пострадавшие в Брянске школьники находятся в тяжелом состоянии
МОСКВА, 10 дек 0151 РИА Новости. Подростки, эвакуированные из Брянска в Москву после стрельбы, остаются в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
"Состояние подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больницы Минздрава России, оценивается как стабильное тяжелое, они дышат самостоятельно", — говорится в сообщении.
Трое пострадавших, находящихся на стационарном лечении в медучреждениях Брянска, в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие получают все необходимое лечение, уточнили в пресс-службе.
В четверг в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК
, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии.
Одноклассница стрелявшей в Брянске девочки сообщила, как та пронесла ружье