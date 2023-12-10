https://ria.ru/20231210/strelba-1914916561.html

Замдиректора гимназии в Брянске поместили под домашний арест

Замдиректора гимназии в Брянске поместили под домашний арест - РИА Новости, 10.12.2023

Замдиректора гимназии в Брянске поместили под домашний арест

Заместителю директора гимназии №5 по административно-хозяйственной работе Ларисе Католиковой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 7 февраля, она... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T14:06

2023-12-10T14:06

2023-12-10T14:17

происшествия

брянск

стрельба в брянской гимназии

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Заместителю директора гимназии №5 по административно-хозяйственной работе Ларисе Католиковой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 7 февраля, она обвиняется в халатности и несоблюдении пропускного режима в гимназии в связи со стрельбой, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области в Telegram-канале.Днем в субботу суд заключил под стражу по 6 февраля 2024 года директора "ЧОО Агентство Эскалибур" Сергея Поддубного и сотрудницу предприятия Галину Черткову по делу о стрельбе в гимназии №5 Брянска.В пресс-службе судов сообщили, что Советский районный суд Брянска рассмотрел в воскресенье ходатайство СУСК РФ по Брянской области об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении заместителя директора гимназии №5 по административно-хозяйственной работе Ларисе Католиковой, обвиняемой в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ)."Католикова ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности по контролю за соблюдением пропускного режима, непосредственное исполнение которого было возложено на сотрудников частной охранной организации, в результате чего ученица гимназии пронесла в здание охотничье ружье, из которого выстрелила в одноклассников. Двое учеников погибли (одна из них стрелявшая), пятеро получили огнестрельные ранения", – говорится в сообщении.Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.В четверг в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Следствие возбудило уголовное дело об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности из-за отсутствия металлодетектора на входе гимназии.Источник в правоохранительных органах ранее сообщал РИА Новости, что в Брянске задержаны директор частного охранного предприятия "Экскалибур", которое охраняло гимназию №5, где произошла стрельба, работавшая в тот день школьная охранница, а также отец стрелявшей и погибшей девочки.

https://ria.ru/20231209/strelba-1914801599.html

https://ria.ru/20230911/napadeniya-1895583570.html

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происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии