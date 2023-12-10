https://ria.ru/20231210/ssha-1914943407.html

США выступают против прекращения огня в Газе, заявил Блинкен

США выступают против прекращения огня в Газе, заявил Блинкен - РИА Новости, 10.12.2023

США выступают против прекращения огня в Газе, заявил Блинкен

США выступают против прекращения огня в секторе Газа, поскольку до победы над правящим там движением ХАМАС оно только "увековечит" существующие проблемы, заявил РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T17:27

2023-12-10T17:27

2023-12-10T17:39

в мире

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

энтони блинкен

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914702139_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c151268501a47aa815fb46f3a1b4fa50.jpg

ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. США выступают против прекращения огня в секторе Газа, поскольку до победы над правящим там движением ХАМАС оно только "увековечит" существующие проблемы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен СМИ.Ранее США использовали право вето, чтобы заблокировать принятие Советом Безопасности ООН резолюции с призывом к остановке боевых действий в палестинском анклаве."Когда речь заходит о прекращении огня сейчас, когда ХАМАС все еще жив, все еще дееспособен и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября, это просто увековечит проблему", - сказал Блинкен в интервью телеканалу ABC.Он напомнил, что США выступают за кратковременные гуманитарные паузы в боевых действиях для обмена пленными и завоза помощи, а также заявил, что войну можно было бы остановить "уже завтра", если бы ХАМАС капитулировал.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, энтони блинкен, хамас, оон