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США выступают против прекращения огня в Газе, заявил Блинкен
США выступают против прекращения огня в Газе, заявил Блинкен - РИА Новости, 10.12.2023
США выступают против прекращения огня в Газе, заявил Блинкен
США выступают против прекращения огня в секторе Газа, поскольку до победы над правящим там движением ХАМАС оно только "увековечит" существующие проблемы, заявил РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T17:27
2023-12-10T17:27
2023-12-10T17:39
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. США выступают против прекращения огня в секторе Газа, поскольку до победы над правящим там движением ХАМАС оно только "увековечит" существующие проблемы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен СМИ.Ранее США использовали право вето, чтобы заблокировать принятие Советом Безопасности ООН резолюции с призывом к остановке боевых действий в палестинском анклаве."Когда речь заходит о прекращении огня сейчас, когда ХАМАС все еще жив, все еще дееспособен и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября, это просто увековечит проблему", - сказал Блинкен в интервью телеканалу ABC.Он напомнил, что США выступают за кратковременные гуманитарные паузы в боевых действиях для обмена пленными и завоза помощи, а также заявил, что войну можно было бы остановить "уже завтра", если бы ХАМАС капитулировал.
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в мире, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, энтони блинкен, хамас, оон
В мире, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Энтони Блинкен, ХАМАС, ООН
США выступают против прекращения огня в Газе, заявил Блинкен
Блинкен: США выступают против прекращения огня в секторе Газа