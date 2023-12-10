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В США заявили о мировом дефиците важнейшего военного ресурса
В США заявили о мировом дефиците важнейшего военного ресурса - РИА Новости, 10.12.2023
В США заявили о мировом дефиците важнейшего военного ресурса
В мире ожидается глобальный дефицит пороха, что скажется стоимости боеприпасов, сообщает Newsweek со ссылкой на компанию, владеющую брендами огнестрельного... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T15:59
2023-12-10T15:59
2023-12-10T20:54
экономика
в мире
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В мире ожидается глобальный дефицит пороха, что скажется стоимости боеприпасов, сообщает Newsweek со ссылкой на компанию, владеющую брендами огнестрельного оружия, Vista Outdoor."Из-за мировых событий наши поставщики уведомили нас о беспрецедентном спросе и ожидаемом глобальном дефиците пороха, и, таким образом, они существенно повысили наши цены", — сообщается в официальном письме компании.Среди компаний, заявивших о повышении цен, — Remington, Alliant Powder, CCI, Federal, SEVI-Shot и Speer. Новые расценки появятся в ближайшие недели.Хотя Vista Outdoor не уточнила, какие именно мировые события способствовали росту цен, российско-украинский конфликт и война между Израилем и ХАМАС в секторе Газа привели к значительному повышению спроса на боеприпасы, указывает издание.
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экономика, в мире
В США заявили о мировом дефиците важнейшего военного ресурса
Производитель боеприпасов Vista Outdoor заявил о глобальном дефиците пороха
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
В мире ожидается глобальный дефицит пороха, что скажется стоимости боеприпасов, сообщает Newsweek
со ссылкой на компанию, владеющую брендами огнестрельного оружия, Vista Outdoor.
"Из-за мировых событий наши поставщики уведомили нас о беспрецедентном спросе и ожидаемом глобальном дефиците пороха, и, таким образом, они существенно повысили наши цены", — сообщается в официальном письме компании.
Среди компаний, заявивших о повышении цен, — Remington, Alliant Powder, CCI, Federal, SEVI-Shot и Speer. Новые расценки появятся в ближайшие недели.
Хотя Vista Outdoor не уточнила, какие именно мировые события способствовали росту цен, российско-украинский конфликт и война между Израилем и ХАМАС в секторе Газа привели к значительному повышению спроса на боеприпасы, указывает издание.
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