https://ria.ru/20231210/ssha-1914932247.html

В США заявили о мировом дефиците важнейшего военного ресурса

В США заявили о мировом дефиците важнейшего военного ресурса - РИА Новости, 10.12.2023

В США заявили о мировом дефиците важнейшего военного ресурса

В мире ожидается глобальный дефицит пороха, что скажется стоимости боеприпасов, сообщает Newsweek со ссылкой на компанию, владеющую брендами огнестрельного... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T15:59

2023-12-10T15:59

2023-12-10T20:54

экономика

в мире

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В мире ожидается глобальный дефицит пороха, что скажется стоимости боеприпасов, сообщает Newsweek со ссылкой на компанию, владеющую брендами огнестрельного оружия, Vista Outdoor."Из-за мировых событий наши поставщики уведомили нас о беспрецедентном спросе и ожидаемом глобальном дефиците пороха, и, таким образом, они существенно повысили наши цены", — сообщается в официальном письме компании.Среди компаний, заявивших о повышении цен, — Remington, Alliant Powder, CCI, Federal, SEVI-Shot и Speer. Новые расценки появятся в ближайшие недели.Хотя Vista Outdoor не уточнила, какие именно мировые события способствовали росту цен, российско-украинский конфликт и война между Израилем и ХАМАС в секторе Газа привели к значительному повышению спроса на боеприпасы, указывает издание.

https://ria.ru/20231126/germaniya-1911944116.html

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2023

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экономика, в мире