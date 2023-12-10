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На Купянском и Краснолиманском направлениях отразили четыре атаки ВСУ - РИА Новости, 10.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 10.12.2023 (обновлено: 14:32 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/spetsoperatsiya-1914917014.html
На Купянском и Краснолиманском направлениях отразили четыре атаки ВСУ
На Купянском и Краснолиманском направлениях отразили четыре атаки ВСУ - РИА Новости, 10.12.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях отразили четыре атаки ВСУ
Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 80 военнослужащих, сообщил в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T14:08
2023-12-10T14:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
украина
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 80 военнослужащих, сообщил в воскресенье в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Также нанесено поражение живой силе 31-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики."Потери противника составили до 50 военнослужащих и два автомобиля", - отметили в министерстве.
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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Украина
На Купянском и Краснолиманском направлениях отразили четыре атаки ВСУ

МО: на Купянском и Краснолиманском направлениях отразили четыре атаки ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС России . Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 80 военнослужащих, сообщил в воскресенье в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
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"Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Также нанесено поражение живой силе 31-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики.
"Потери противника составили до 50 военнослужащих и два автомобиля", - отметили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская областьУкраина
 
 
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