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На Купянском и Краснолиманском направлениях отразили четыре атаки ВСУ
На Купянском и Краснолиманском направлениях отразили четыре атаки ВСУ - РИА Новости, 10.12.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях отразили четыре атаки ВСУ
Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 80 военнослужащих, сообщил в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T14:08
2023-12-10T14:08
2023-12-10T14:32
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 80 военнослужащих, сообщил в воскресенье в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Также нанесено поражение живой силе 31-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики."Потери противника составили до 50 военнослужащих и два автомобиля", - отметили в министерстве.
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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Украина
На Купянском и Краснолиманском направлениях отразили четыре атаки ВСУ
МО: на Купянском и Краснолиманском направлениях отразили четыре атаки ВСУ