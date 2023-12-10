https://ria.ru/20231210/sobaka-1914955804.html

В Новой Москве возбудили дело после нападения собаки на грудного ребенка

В Новой Москве возбудили дело после нападения собаки на грудного ребенка - РИА Новости, 10.12.2023

В Новой Москве возбудили дело после нападения собаки на грудного ребенка

Уголовное дело возбудили из-за нападения овчарки на 3-месячного малыша в Новой Москве, ребенка госпитализировали с множественными повреждениями, сообщила... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T19:20

2023-12-10T19:20

2023-12-10T19:20

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбудили из-за нападения овчарки на 3-месячного малыша в Новой Москве, ребенка госпитализировали с множественными повреждениями, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. "Следственными органами Главного управления следственного комитета России по Москве возбужденно уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сказала Иванова. По данным следствия, в субботу 9 декабря собака породы немецкая овчарка напала на 3-месячного ребёнка, который находился в коляске, когда мать малыша отлучилась. Ребенка доставили в городскую больницу с множественными телесными повреждениями. "В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметила Иванова.

https://ria.ru/20231207/sobaka-1914266783.html

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