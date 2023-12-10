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В Новой Москве возбудили дело после нападения собаки на грудного ребенка - РИА Новости, 10.12.2023
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19:20 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/sobaka-1914955804.html
В Новой Москве возбудили дело после нападения собаки на грудного ребенка
В Новой Москве возбудили дело после нападения собаки на грудного ребенка - РИА Новости, 10.12.2023
В Новой Москве возбудили дело после нападения собаки на грудного ребенка
Уголовное дело возбудили из-за нападения овчарки на 3-месячного малыша в Новой Москве, ребенка госпитализировали с множественными повреждениями, сообщила... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T19:20
2023-12-10T19:20
происшествия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбудили из-за нападения овчарки на 3-месячного малыша в Новой Москве, ребенка госпитализировали с множественными повреждениями, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. "Следственными органами Главного управления следственного комитета России по Москве возбужденно уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сказала Иванова. По данным следствия, в субботу 9 декабря собака породы немецкая овчарка напала на 3-месячного ребёнка, который находился в коляске, когда мать малыша отлучилась. Ребенка доставили в городскую больницу с множественными телесными повреждениями. "В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметила Иванова.
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происшествия, россия, новая москва, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новая Москва, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новой Москве возбудили дело после нападения собаки на грудного ребенка

В Новой Москве возбудили дело после нападения овчарки на грудного ребенка

© РИА Новости / Илья НаймушинНемецкая овчарка
Немецкая овчарка - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Немецкая овчарка. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Уголовное дело возбудили из-за нападения овчарки на 3-месячного малыша в Новой Москве, ребенка госпитализировали с множественными повреждениями, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Следственными органами Главного управления следственного комитета России по Москве возбужденно уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сказала Иванова.
По данным следствия, в субботу 9 декабря собака породы немецкая овчарка напала на 3-месячного ребёнка, который находился в коляске, когда мать малыша отлучилась. Ребенка доставили в городскую больницу с множественными телесными повреждениями.
"В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметила Иванова.
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