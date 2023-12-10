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В Иркутске мужчина скинул собаку с 17 этажа - РИА Новости, 10.12.2023
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15:28 10.12.2023 (обновлено: 15:29 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/sobaka-1914926744.html
В Иркутске мужчина скинул собаку с 17 этажа
В Иркутске мужчина скинул собаку с 17 этажа - РИА Новости, 10.12.2023
В Иркутске мужчина скинул собаку с 17 этажа
Полиция задержала в Иркутске мужчину, который скинул собаку с 17-го этажа многоквартирного дома, а затем выбросил тело питомца в мусорный бак, сообщается в... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T15:28
2023-12-10T15:29
происшествия
иркутск
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Полиция задержала в Иркутске мужчину, который скинул собаку с 17-го этажа многоквартирного дома, а затем выбросил тело питомца в мусорный бак, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа."В дежурную часть отдела полиции №6 МУ МВД России "Иркутское" поступило сообщение от неравнодушных жителей о том, что мужчина выкинул собаку с 17 этажа многоквартирного дома, а затем выбросил тело питомца в мусорный бак... Полицейские установили личность предполагаемого подозреваемого и задержали его. Им оказался 40-летний местный житель", - говорится в сообщении. На допросе мужчина признал вину, сообщив, что собака принадлежала дочери. По его словам, собака "гадила", что и послужило мотивом преступления. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным".
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происшествия, иркутск
Происшествия, Иркутск
В Иркутске мужчина скинул собаку с 17 этажа

Житель Иркутска скинул собаку с 17 этажа, а после выбросил ее тело в мусорку

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Полиция задержала в Иркутске мужчину, который скинул собаку с 17-го этажа многоквартирного дома, а затем выбросил тело питомца в мусорный бак, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
«
"В дежурную часть отдела полиции №6 МУ МВД России "Иркутское" поступило сообщение от неравнодушных жителей о том, что мужчина выкинул собаку с 17 этажа многоквартирного дома, а затем выбросил тело питомца в мусорный бак... Полицейские установили личность предполагаемого подозреваемого и задержали его. Им оказался 40-летний местный житель", - говорится в сообщении.
На допросе мужчина признал вину, сообщив, что собака принадлежала дочери. По его словам, собака "гадила", что и послужило мотивом преступления.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным".
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