https://ria.ru/20231210/sobaka-1914926744.html
В Иркутске мужчина скинул собаку с 17 этажа
В Иркутске мужчина скинул собаку с 17 этажа - РИА Новости, 10.12.2023
В Иркутске мужчина скинул собаку с 17 этажа
Полиция задержала в Иркутске мужчину, который скинул собаку с 17-го этажа многоквартирного дома, а затем выбросил тело питомца в мусорный бак, сообщается в... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T15:28
2023-12-10T15:28
2023-12-10T15:29
происшествия
иркутск
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Полиция задержала в Иркутске мужчину, который скинул собаку с 17-го этажа многоквартирного дома, а затем выбросил тело питомца в мусорный бак, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа."В дежурную часть отдела полиции №6 МУ МВД России "Иркутское" поступило сообщение от неравнодушных жителей о том, что мужчина выкинул собаку с 17 этажа многоквартирного дома, а затем выбросил тело питомца в мусорный бак... Полицейские установили личность предполагаемого подозреваемого и задержали его. Им оказался 40-летний местный житель", - говорится в сообщении. На допросе мужчина признал вину, сообщив, что собака принадлежала дочери. По его словам, собака "гадила", что и послужило мотивом преступления. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным".
https://ria.ru/20230906/sobaka-1894587383.html
иркутск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск
В Иркутске мужчина скинул собаку с 17 этажа
Житель Иркутска скинул собаку с 17 этажа, а после выбросил ее тело в мусорку