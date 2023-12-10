https://ria.ru/20231210/sobaka-1914926744.html

В Иркутске мужчина скинул собаку с 17 этажа

В Иркутске мужчина скинул собаку с 17 этажа - РИА Новости, 10.12.2023

В Иркутске мужчина скинул собаку с 17 этажа

Полиция задержала в Иркутске мужчину, который скинул собаку с 17-го этажа многоквартирного дома, а затем выбросил тело питомца в мусорный бак, сообщается в... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T15:28

2023-12-10T15:28

2023-12-10T15:29

происшествия

иркутск

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Полиция задержала в Иркутске мужчину, который скинул собаку с 17-го этажа многоквартирного дома, а затем выбросил тело питомца в мусорный бак, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа."В дежурную часть отдела полиции №6 МУ МВД России "Иркутское" поступило сообщение от неравнодушных жителей о том, что мужчина выкинул собаку с 17 этажа многоквартирного дома, а затем выбросил тело питомца в мусорный бак... Полицейские установили личность предполагаемого подозреваемого и задержали его. Им оказался 40-летний местный житель", - говорится в сообщении. На допросе мужчина признал вину, сообщив, что собака принадлежала дочери. По его словам, собака "гадила", что и послужило мотивом преступления. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным".

https://ria.ru/20230906/sobaka-1894587383.html

иркутск

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутск