Городские службы продолжают мониторить заснеженность улиц в Москве

Городские службы мониторят состояние улиц в Москве во время снегопада
Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.
Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.
Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.
Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.
В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.
В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.
Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.
Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.
Работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий проводятся повсеместно.
Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.
В ведомстве попросили жителей и гостей города быть очень внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах.
Также им рекомендовали по возможности перенести поездки на личном транспорте.