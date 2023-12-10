https://ria.ru/20231210/sneg-1914920851.html

Городские службы продолжают мониторить заснеженность улиц в Москве

Городские службы продолжают мониторить заснеженность улиц в Москве - РИА Новости, 10.12.2023

Городские службы продолжают мониторить заснеженность улиц в Москве

Городские службы продолжают мониторить состояние улиц в Москве во время снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T14:36

2023-12-10T14:36

2023-12-10T14:36

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

снегопад в москве

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Городские службы продолжают мониторить состояние улиц в Москве во время снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. '"Снег снова в городе. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", — говорится в сообщении.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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