https://ria.ru/20231210/serbiya-1914915774.html
В Сербии сделали важное заявление о России и ЕС
В Сербии сделали важное заявление о России и ЕС - РИА Новости, 10.12.2023
В Сербии сделали важное заявление о России и ЕС
Сербия намерена стать членом ЕС, но не намерена портить отношения с Россией, заявил вице-премьер и министр обороны Сербии Милош Вучевич в интервью изданию... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T14:00
2023-12-10T14:00
2023-12-10T14:00
в мире
сербия
россия
китай
милош вучевич
дмитрий песков
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_0:147:3103:1892_1920x0_80_0_0_03890dca61d89ed18bf20f8ce86a68e1.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сербия намерена стать членом ЕС, но не намерена портить отношения с Россией, заявил вице-премьер и министр обороны Сербии Милош Вучевич в интервью изданию Politika."Сербия должна стать полноправным членом Европейского Союза, <…> Это наше стратегическое обязательство", — скахал он.Тем не менее, добавил Вучевич, Сербия не забудет о своей национальной ДНК и не будет вводить санкции против России и рвать партнерские отношения со страной.Сербия будет сотрудничать с Китаем, а также с арабским миром, Индией, Африкой и обеими Америками, останется нейтральной в военном отношении и не вступит ни в один военный альянс, включая НАТО, заключил вице-премьер.В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль понимает, в каком окружении находится Сербия и с каким давлением она сталкивается, при этом с Белградом у Москвы свои особые отношения, которые будут развиваться.
https://ria.ru/20230919/sanktsii-1897400157.html
сербия
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_8d99d1689a153af39266f1de6bb18d24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, россия, китай, милош вучевич, дмитрий песков, евросоюз, нато, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, Россия, Китай, Милош Вучевич, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО, Санкции в отношении России
В Сербии сделали важное заявление о России и ЕС
Вучевич: Сербия должна стать членом ЕС, но не введет антироссийские санкции
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Сербия намерена стать членом ЕС, но не намерена портить отношения с Россией, заявил вице-премьер и министр обороны Сербии Милош Вучевич в интервью
изданию Politika.
"Сербия должна стать полноправным членом Европейского Союза, <…> Это наше стратегическое обязательство", — скахал он.
Тем не менее, добавил Вучевич, Сербия не забудет о своей национальной ДНК и не будет вводить санкции против России и рвать партнерские отношения со страной.
Сербия будет сотрудничать с Китаем, а также с арабским миром, Индией, Африкой и обеими Америками, останется нейтральной в военном отношении и не вступит ни в один военный альянс, включая НАТО, заключил вице-премьер.
В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль понимает, в каком окружении находится Сербия и с каким давлением она сталкивается, при этом с Белградом у Москвы свои особые отношения, которые будут развиваться.
Сербия не планирует вводить санкции против России, заявил Вучич