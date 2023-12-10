https://ria.ru/20231210/serbiya-1914915774.html

В Сербии сделали важное заявление о России и ЕС

В Сербии сделали важное заявление о России и ЕС - РИА Новости, 10.12.2023

В Сербии сделали важное заявление о России и ЕС

Сербия намерена стать членом ЕС, но не намерена портить отношения с Россией, заявил вице-премьер и министр обороны Сербии Милош Вучевич в интервью изданию... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T14:00

2023-12-10T14:00

2023-12-10T14:00

в мире

сербия

россия

китай

милош вучевич

дмитрий песков

евросоюз

нато

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сербия намерена стать членом ЕС, но не намерена портить отношения с Россией, заявил вице-премьер и министр обороны Сербии Милош Вучевич в интервью изданию Politika."Сербия должна стать полноправным членом Европейского Союза, <…> Это наше стратегическое обязательство", — скахал он.Тем не менее, добавил Вучевич, Сербия не забудет о своей национальной ДНК и не будет вводить санкции против России и рвать партнерские отношения со страной.Сербия будет сотрудничать с Китаем, а также с арабским миром, Индией, Африкой и обеими Америками, останется нейтральной в военном отношении и не вступит ни в один военный альянс, включая НАТО, заключил вице-премьер.В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль понимает, в каком окружении находится Сербия и с каким давлением она сталкивается, при этом с Белградом у Москвы свои особые отношения, которые будут развиваться.

https://ria.ru/20230919/sanktsii-1897400157.html

сербия

россия

китай

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в мире, сербия, россия, китай, милош вучевич, дмитрий песков, евросоюз, нато, санкции в отношении россии