https://ria.ru/20231210/sb-1914896339.html

Генсек ООН заявил о подрыве авторитета Совета Безопасности

Генсек ООН заявил о подрыве авторитета Совета Безопасности - РИА Новости, 10.12.2023

Генсек ООН заявил о подрыве авторитета Совета Безопасности

Авторитет Совета безопасности ООН подорван неспособностью выполнить резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в палестинском секторе Газа, заявил в... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T10:40

2023-12-10T10:40

2023-12-10T11:11

в мире

оон

антониу гутерреш

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732072278_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_dcbae7c3585b6ad2f20cbbf7d9044d88.jpg

ДОХА, 10 дек - РИА Новости. Авторитет Совета безопасности ООН подорван неспособностью выполнить резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в палестинском секторе Газа, заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на открытии Дохийского форума в Катаре."Авторитет и доверие к ООН и Совету безопасности были подорваны из-за их неспособности выполнить резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Гуманитарное перемирие не удалось установить, но это не делает призывы к нему менее необходимыми. И я не сдамся и продолжу призывать к прекращению огня", - отметил он.Как указал Гутерреш, "число жертв среди гражданского населения за два месяца военных действий абсолютно беспрецедентно" По его словам, помимо военных действий им угрожает гуманитарная катастрофа и эпидемии болезней.

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, антониу гутерреш, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году