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Генсек ООН заявил о подрыве авторитета Совета Безопасности
Генсек ООН заявил о подрыве авторитета Совета Безопасности - РИА Новости, 10.12.2023
Генсек ООН заявил о подрыве авторитета Совета Безопасности
Авторитет Совета безопасности ООН подорван неспособностью выполнить резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в палестинском секторе Газа, заявил в... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T10:40
2023-12-10T10:40
2023-12-10T11:11
в мире
оон
антониу гутерреш
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 10 дек - РИА Новости. Авторитет Совета безопасности ООН подорван неспособностью выполнить резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в палестинском секторе Газа, заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на открытии Дохийского форума в Катаре."Авторитет и доверие к ООН и Совету безопасности были подорваны из-за их неспособности выполнить резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Гуманитарное перемирие не удалось установить, но это не делает призывы к нему менее необходимыми. И я не сдамся и продолжу призывать к прекращению огня", - отметил он.Как указал Гутерреш, "число жертв среди гражданского населения за два месяца военных действий абсолютно беспрецедентно" По его словам, помимо военных действий им угрожает гуманитарная катастрофа и эпидемии болезней.
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
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в мире, оон, антониу гутерреш, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ООН, Антониу Гутерреш, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генсек ООН заявил о подрыве авторитета Совета Безопасности
Гутерреш: авторитет СБ ООН подорван неспособностью прекратить огонь в Газе