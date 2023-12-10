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Генсек ООН заявил о подрыве авторитета Совета Безопасности - РИА Новости, 10.12.2023
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10:40 10.12.2023 (обновлено: 11:11 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/sb-1914896339.html
Генсек ООН заявил о подрыве авторитета Совета Безопасности
Генсек ООН заявил о подрыве авторитета Совета Безопасности - РИА Новости, 10.12.2023
Генсек ООН заявил о подрыве авторитета Совета Безопасности
Авторитет Совета безопасности ООН подорван неспособностью выполнить резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в палестинском секторе Газа, заявил в... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T10:40
2023-12-10T11:11
в мире
оон
антониу гутерреш
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 10 дек - РИА Новости. Авторитет Совета безопасности ООН подорван неспособностью выполнить резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в палестинском секторе Газа, заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на открытии Дохийского форума в Катаре."Авторитет и доверие к ООН и Совету безопасности были подорваны из-за их неспособности выполнить резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Гуманитарное перемирие не удалось установить, но это не делает призывы к нему менее необходимыми. И я не сдамся и продолжу призывать к прекращению огня", - отметил он.Как указал Гутерреш, "число жертв среди гражданского населения за два месяца военных действий абсолютно беспрецедентно" По его словам, помимо военных действий им угрожает гуманитарная катастрофа и эпидемии болезней.
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
сектор газа
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в мире, оон, антониу гутерреш, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ООН, Антониу Гутерреш, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генсек ООН заявил о подрыве авторитета Совета Безопасности

Гутерреш: авторитет СБ ООН подорван неспособностью прекратить огонь в Газе

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ДОХА, 10 дек - РИА Новости. Авторитет Совета безопасности ООН подорван неспособностью выполнить резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в палестинском секторе Газа, заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на открытии Дохийского форума в Катаре.
«
"Авторитет и доверие к ООН и Совету безопасности были подорваны из-за их неспособности выполнить резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Гуманитарное перемирие не удалось установить, но это не делает призывы к нему менее необходимыми. И я не сдамся и продолжу призывать к прекращению огня", - отметил он.
Как указал Гутерреш, "число жертв среди гражданского населения за два месяца военных действий абсолютно беспрецедентно" По его словам, помимо военных действий им угрожает гуманитарная катастрофа и эпидемии болезней.
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В миреООНАнтониу ГутеррешСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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