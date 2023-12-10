https://ria.ru/20231210/saper-1914938553.html
Саперы нейтрализовали неразорвавшиеся снаряды ВСУ в Запорожской области
Саперы нейтрализовали неразорвавшиеся снаряды ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.12.2023
Саперы нейтрализовали неразорвавшиеся снаряды ВСУ в Запорожской области
Саперы 539-го отдельного инженерно-саперного батальона Южного военного округа ежедневно обнаруживают и уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы в населенных... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T16:43
2023-12-10T16:43
2023-12-10T16:53
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
днепр (город)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914939682_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cf1144a5699f84760ea31cf523563ba1.jpg
ТОКМАК, 10 дек — РИА Новости. Саперы 539-го отдельного инженерно-саперного батальона Южного военного округа ежедневно обнаруживают и уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы в населенных пунктах Запорожской области, рассказал РИА Новости сапер с позывным "Кузнец". "Местными жителями были обнаружены неразорвавшиеся снаряды украинские, мы их нейтрализовали сейчас. Мы проводим мероприятия по их уничтожению, чтобы после войны их не осталось… Еще много железа. Обследование не прекращается ни на час, каждый божий день", - сообщил РИА Новости сапер 539-го отдельного инженерно-саперного батальона ВС РФ с позывным "Кузнец". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914820469.html
запорожская область
россия
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914939682_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_480d330f85cc4b2f832dd16b6bce2fe7.jpg
Уничтожение неразорвавшихся боеприпасов ВСУ на территории Запорожской области
Уничтожение неразорвавшихся боеприпасов ВСУ на территории Запорожской области
2023-12-10T16:43
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, днепр (город), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепр (город), Безопасность
Саперы нейтрализовали неразорвавшиеся снаряды ВСУ в Запорожской области
Сапер "Кузнец": в Запорожской области ежедневно находят неразорвавшиеся снаряды