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Саперы нейтрализовали неразорвавшиеся снаряды ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 10.12.2023 (обновлено: 16:53 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/saper-1914938553.html
Саперы нейтрализовали неразорвавшиеся снаряды ВСУ в Запорожской области
Саперы нейтрализовали неразорвавшиеся снаряды ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.12.2023
Саперы нейтрализовали неразорвавшиеся снаряды ВСУ в Запорожской области
Саперы 539-го отдельного инженерно-саперного батальона Южного военного округа ежедневно обнаруживают и уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы в населенных... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T16:43
2023-12-10T16:53
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
днепр (город)
безопасность
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ТОКМАК, 10 дек — РИА Новости. Саперы 539-го отдельного инженерно-саперного батальона Южного военного округа ежедневно обнаруживают и уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы в населенных пунктах Запорожской области, рассказал РИА Новости сапер с позывным "Кузнец". "Местными жителями были обнаружены неразорвавшиеся снаряды украинские, мы их нейтрализовали сейчас. Мы проводим мероприятия по их уничтожению, чтобы после войны их не осталось… Еще много железа. Обследование не прекращается ни на час, каждый божий день", - сообщил РИА Новости сапер 539-го отдельного инженерно-саперного батальона ВС РФ с позывным "Кузнец". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20231209/ukraina-1914820469.html
запорожская область
россия
днепр (город)
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Уничтожение неразорвавшихся боеприпасов ВСУ на территории Запорожской области
Уничтожение неразорвавшихся боеприпасов ВСУ на территории Запорожской области
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запорожская область, россия, днепр (город), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепр (город), Безопасность
Саперы нейтрализовали неразорвавшиеся снаряды ВСУ в Запорожской области

Сапер "Кузнец": в Запорожской области ежедневно находят неразорвавшиеся снаряды

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ТОКМАК, 10 дек — РИА Новости. Саперы 539-го отдельного инженерно-саперного батальона Южного военного округа ежедневно обнаруживают и уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы в населенных пунктах Запорожской области, рассказал РИА Новости сапер с позывным "Кузнец".
"Местными жителями были обнаружены неразорвавшиеся снаряды украинские, мы их нейтрализовали сейчас. Мы проводим мероприятия по их уничтожению, чтобы после войны их не осталось… Еще много железа. Обследование не прекращается ни на час, каждый божий день", - сообщил РИА Новости сапер 539-го отдельного инженерно-саперного батальона ВС РФ с позывным "Кузнец".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияДнепр (город)Безопасность
 
 
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