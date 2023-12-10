Рейтинг@Mail.ru
У Запада никогда не получится раздавить Россию, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 10.12.2023 (обновлено: 11:45 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/rossiya-1914900758.html
У Запада никогда не получится раздавить Россию, заявил Путин
У Запада никогда не получится раздавить Россию, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2023
У Запада никогда не получится раздавить Россию, заявил Путин
Запад пытается раздавить Россию, у них не получится никогда, заявил президент РФ Владимир Путин,во время общения с Героями России в Кремле. Кадры были... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T11:23
2023-12-10T11:45
в мире
россия
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738911409_0:118:3090:1856_1920x0_80_0_0_c77c914299c6078d2b564f9921b30e05.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Запад пытается раздавить Россию, у них не получится никогда, заявил президент РФ Владимир Путин,во время общения с Героями России в Кремле. Кадры были опубликованы в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина."Мы же не вмешивались по началу. Думали, само как-то успокоится. Нет. Потом вынуждены были начать людям помогать… Заключили эти Минские соглашения. Тоже сказали: "мы готовы их выполнять". Стремились к этому. Хрена с два. Публично же сказали опять. И бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции сказали: "а мы не думали выполнять, подписали только для того, чтоб Украину подготовить к боевым действиям". Да и попытка оттеснить Россию, ослабить ее. А в конечном счете раздавить. Ничего не получится у них. Никогда", - сказал он в ходе общения с Героями России в Кремле.
https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738911409_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_33b110573e5b05624bf7d1e401123fc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, павел зарубин
В мире, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
У Запада никогда не получится раздавить Россию, заявил Путин

Путин: Запад пытается раздавить Россию, у них не получится никогда

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Запад пытается раздавить Россию, у них не получится никогда, заявил президент РФ Владимир Путин,во время общения с Героями России в Кремле. Кадры были опубликованы в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
"Мы же не вмешивались по началу. Думали, само как-то успокоится. Нет. Потом вынуждены были начать людям помогать… Заключили эти Минские соглашения. Тоже сказали: "мы готовы их выполнять". Стремились к этому. Хрена с два. Публично же сказали опять. И бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции сказали: "а мы не думали выполнять, подписали только для того, чтоб Украину подготовить к боевым действиям". Да и попытка оттеснить Россию, ослабить ее. А в конечном счете раздавить. Ничего не получится у них. Никогда", - сказал он в ходе общения с Героями России в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Путин снова обратится к главному источнику своей силы
8 декабря, 17:29
 
В миреРоссияВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала