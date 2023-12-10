https://ria.ru/20231210/rossiya-1914900758.html
У Запада никогда не получится раздавить Россию, заявил Путин
У Запада никогда не получится раздавить Россию, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2023
У Запада никогда не получится раздавить Россию, заявил Путин
Запад пытается раздавить Россию, у них не получится никогда, заявил президент РФ Владимир Путин,во время общения с Героями России в Кремле. Кадры были... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T11:23
2023-12-10T11:23
2023-12-10T11:45
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Запад пытается раздавить Россию, у них не получится никогда, заявил президент РФ Владимир Путин,во время общения с Героями России в Кремле. Кадры были опубликованы в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина."Мы же не вмешивались по началу. Думали, само как-то успокоится. Нет. Потом вынуждены были начать людям помогать… Заключили эти Минские соглашения. Тоже сказали: "мы готовы их выполнять". Стремились к этому. Хрена с два. Публично же сказали опять. И бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции сказали: "а мы не думали выполнять, подписали только для того, чтоб Украину подготовить к боевым действиям". Да и попытка оттеснить Россию, ослабить ее. А в конечном счете раздавить. Ничего не получится у них. Никогда", - сказал он в ходе общения с Героями России в Кремле.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, павел зарубин
В мире, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
У Запада никогда не получится раздавить Россию, заявил Путин
Путин: Запад пытается раздавить Россию, у них не получится никогда