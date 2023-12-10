Во Франции признали, что ошибались в отношении России
Пьер Лелуш: игнорирование Западом интересов РФ из-за Украины стало ошибкой
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВоенные самолеты ВС ОАЭ пролетают над дворцом Каср Аль-Ватан в Абу-Даби во время визита президента России Владимира Путина
Военные самолеты ВС ОАЭ пролетают над дворцом Каср Аль-Ватан в Абу-Даби во время визита президента России Владимира Путина. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Игнорирование Западом интересов России в контексте Украины стало ошибкой, заявил занимавший пост государственного секретаря при президенте Николя Саркози французский политик Пьер Лелуш в интервью.
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"Ошибка, которую осуждали большинство американских стратегов на протяжении десятилетий, заключалась в игнорировании заинтересованности России в том, чтобы Украина не входила в состав НАТО", — заявил Лелуш в интервью газете Journal du Dimanche.
Отвечая на вопрос, согласен ли он с мнением, что интеграция Украины в евроатлантические структуры укрепит региональную и глобальную безопасность, Лелуш подчеркнул, что "это одно из тех обещаний, которые хорошо звучат в глазах общественности, <…> но которые не могут быть выполнены".
Политик также признал, что санкционная политика в отношении России провалилась.
"С экономической точки зрения следует признать, что санкции провалились. По словам (главы министерства финансов. — Прим. ред.) Брюно Ле Мэра, Россию нужно было поставить на колени. Однако сейчас она продает больше нефти, чем до войны, причем по цене выше установленного Западом потолка. А Европейский союз является одним из крупнейших импортеров российского газа", — заявил бывший госсекретарь.
Говоря об украинском контрнаступлении, предпринятом летом этого года, Лелуш отметил, что, несмотря на массированную помощь союзников, "оно не дало убедительных результатов".
Пьер Лелуш занимал пост государственного секретаря по делам Европы в правительстве Николя Саркози (2009-2010), а затем государственного секретаря по делам внешней торговли в 2010-2012 годах.