https://ria.ru/20231210/rezolyutsiya-1914962767.html
Глава ВОЗ назвал гуманитарную резолюцию исполкома по Газе невыполнимой
Глава ВОЗ назвал гуманитарную резолюцию исполкома по Газе невыполнимой - РИА Новости, 10.12.2023
Глава ВОЗ назвал гуманитарную резолюцию исполкома по Газе невыполнимой
Резолюция о гуманитарной помощи населению сектора Газа, единогласно принятая в воскресенье 34 государствами-членами исполнительного комитета Всемирной... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T20:22
2023-12-10T20:22
2023-12-10T20:23
в мире
израиль
хамас
воз
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
восточный иерусалим
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ЖЕНЕВА, 10 дек – РИА Новости. Резолюция о гуманитарной помощи населению сектора Газа, единогласно принятая в воскресенье 34 государствами-членами исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не может быть выполнена, пока продолжаются боевые действия, заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус по завершении специальной сессии исполкома. Исполнительный комитет ВОЗ провёл в воскресенье, 10 декабря, специальную сессию по положению на оккупированных палестинских территориях по просьбе 17 из 34 членов. Была единогласно принята резолюция, призывающая к беспрепятственному доступу гуманитарной помощи в Газу, эвакуации раненых из анклава и соблюдению сторонами в конфликте норм международного гуманитарного права. "Я даю вам свое обещание, что я и мои коллеги выполним резолюцию в меру наших возможностей. Но я повторяю, что в нынешних условиях устойчивая гуманитарная помощь в необходимых масштабах просто невозможна. Без прекращения огня нет мира. А без мира нет никакой помощи", - сказал он. В пятницу Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что только 14 из 36 больниц в Газе все еще работают. На прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что система здравоохранения Газы уже парализована продолжающимся конфликтом, анклав не может позволить себе лишиться других больниц и коек. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 48 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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в мире, израиль, хамас, воз, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, восточный иерусалим
В мире, Израиль, ХАМАС, ВОЗ, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Восточный Иерусалим
Глава ВОЗ назвал гуманитарную резолюцию исполкома по Газе невыполнимой
Глава ВОЗ Гебрейесус счел гуманитарную резолюцию исполкома по Газе невыполнимой
ЖЕНЕВА, 10 дек – РИА Новости. Резолюция о гуманитарной помощи населению сектора Газа, единогласно принятая в воскресенье 34 государствами-членами исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не может быть выполнена, пока продолжаются боевые действия, заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус по завершении специальной сессии исполкома.
Исполнительный комитет ВОЗ провёл в воскресенье, 10 декабря, специальную сессию по положению на оккупированных палестинских территориях по просьбе 17 из 34 членов. Была единогласно принята резолюция, призывающая к беспрепятственному доступу гуманитарной помощи в Газу, эвакуации раненых из анклава и соблюдению сторонами в конфликте норм международного гуманитарного права.
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
"Я даю вам свое обещание, что я и мои коллеги выполним резолюцию в меру наших возможностей. Но я повторяю, что в нынешних условиях устойчивая гуманитарная помощь в необходимых масштабах просто невозможна. Без прекращения огня нет мира. А без мира нет никакой помощи", - сказал он.
В пятницу Управление ООН
по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что только 14 из 36 больниц в Газе все еще работают. На прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что система здравоохранения Газы уже парализована продолжающимся конфликтом, анклав не может позволить себе лишиться других больниц и коек.
Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
"Грядут темные времена". Войну в Палестине остановить все сложнее
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 48 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага