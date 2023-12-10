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Путин подтвердил Нетаньяху позицию по неприятию терроризма

Путин подтвердил Нетаньяху позицию по неприятию терроризма - РИА Новости, 10.12.2023

Путин подтвердил Нетаньяху позицию по неприятию терроризма

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил острую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T16:15

2023-12-10T16:15

2023-12-10T16:23

владимир путин

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

израиль

в мире

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил острую ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях, сообщили в пресс-службе Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В центре внимания была острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и, в частности, катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа. Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях", - говорится в сообщении.Кроме того, подчеркивается важность того, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к тяжелым последствиям для гражданского населения.

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владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, израиль, в мире, россия