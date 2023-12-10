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Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху - РИА Новости, 10.12.2023
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14:47 10.12.2023 (обновлено: 16:50 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/putin-1914922121.html
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху - РИА Новости, 10.12.2023
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел длительный телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщила канцелярия главы правительства еврейского... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T14:47
2023-12-10T16:50
владимир путин
в мире
израиль
москва
тель-авив
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел длительный телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства."Премьер-министр выразил признательность России за усилия по освобождению гражданина Израиля, имеющего российское гражданство, и заявил, что Израиль будет использовать все средства, как политические, так и военные, чтобы освободить всех наших похищенных", — говорится в публикации.Нетаньяху попросил, чтобы Москва оказала давление на Красный Крест в вопросе получения допуска к заложникам в секторе Газа.При этом израильский премьер высказался о недовольстве Тель-Авива позицией представителей России в ООН и на других площадках по вопросам конфликта на Ближнем Востоке. Также он раскритиковал "опасное сотрудничество" Москвы и Тегерана.По данным местных СМИ, беседа Путина и Нетаньяху длилась около 50 минут.Это второй телефонный разговор двух лидеров с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В предыдущий раз они общались в середине октября. Тогда Путин в очередной раз обозначил позицию России: выход на справедливое решение проблемы возможен только при создании независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире с Израилем.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только еврейское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 35 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освободили.
https://ria.ru/20231209/putin-1914790984.html
https://ria.ru/20231210/gaza-1914886802.html
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израиль
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владимир путин, в мире, израиль, москва, тель-авив, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, красный крест
Владимир Путин, В мире, Израиль, Москва, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, ООН, Красный Крест
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Путин провел длительный телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел длительный телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.
«
"Премьер-министр выразил признательность России за усилия по освобождению гражданина Израиля, имеющего российское гражданство, и заявил, что Израиль будет использовать все средства, как политические, так и военные, чтобы освободить всех наших похищенных", — говорится в публикации.
Нетаньяху попросил, чтобы Москва оказала давление на Красный Крест в вопросе получения допуска к заложникам в секторе Газа.
При этом израильский премьер высказался о недовольстве Тель-Авива позицией представителей России в ООН и на других площадках по вопросам конфликта на Ближнем Востоке. Также он раскритиковал "опасное сотрудничество" Москвы и Тегерана.
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По данным местных СМИ, беседа Путина и Нетаньяху длилась около 50 минут.
Это второй телефонный разговор двух лидеров с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В предыдущий раз они общались в середине октября. Тогда Путин в очередной раз обозначил позицию России: выход на справедливое решение проблемы возможен только при создании независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире с Израилем.
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Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только еврейское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 35 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освободили.
 
Владимир ПутинВ миреИзраильМоскваТель-АвивБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСООНКрасный Крест
 
 
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