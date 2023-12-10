Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Путин провел длительный телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел длительный телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.
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"Премьер-министр выразил признательность России за усилия по освобождению гражданина Израиля, имеющего российское гражданство, и заявил, что Израиль будет использовать все средства, как политические, так и военные, чтобы освободить всех наших похищенных", — говорится в публикации.
Нетаньяху попросил, чтобы Москва оказала давление на Красный Крест в вопросе получения допуска к заложникам в секторе Газа.
При этом израильский премьер высказался о недовольстве Тель-Авива позицией представителей России в ООН и на других площадках по вопросам конфликта на Ближнем Востоке. Также он раскритиковал "опасное сотрудничество" Москвы и Тегерана.
По данным местных СМИ, беседа Путина и Нетаньяху длилась около 50 минут.
Это второй телефонный разговор двух лидеров с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В предыдущий раз они общались в середине октября. Тогда Путин в очередной раз обозначил позицию России: выход на справедливое решение проблемы возможен только при создании независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире с Израилем.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только еврейское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 35 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освободили.