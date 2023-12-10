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Путин заявил о грамотной работе оборонной промышленности - РИА Новости, 10.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:07 10.12.2023 (обновлено: 14:23 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/putin-1914916818.html
Путин заявил о грамотной работе оборонной промышленности
Путин заявил о грамотной работе оборонной промышленности - РИА Новости, 10.12.2023
Путин заявил о грамотной работе оборонной промышленности
Президент России Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин, заявил, что оборонная... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T14:07
2023-12-10T14:23
безопасность
россия
владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин, заявил, что оборонная промышленность набирает обороты. "Все грамотнее и грамотнее. Это очевидно. Промышленность набирает оборот, в разы больше начали производить. Знаю, что еще не все хватает", - отметил президент во время общения с участниками церемонии награждения Героев России.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Путин заявил о грамотной работе оборонной промышленности

Путин: оборонная промышленность РФ набирает обороты, работа идет все грамотнее

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин, заявил, что оборонная промышленность набирает обороты.
"Все грамотнее и грамотнее. Это очевидно. Промышленность набирает оборот, в разы больше начали производить. Знаю, что еще не все хватает", - отметил президент во время общения с участниками церемонии награждения Героев России.
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО заряжают РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Путин: российский ОПК набирает обороты, а у Украины все заканчивается
Вчера, 14:10
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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