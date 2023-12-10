https://ria.ru/20231210/putin-1914916818.html
Путин заявил о грамотной работе оборонной промышленности
Путин заявил о грамотной работе оборонной промышленности - РИА Новости, 10.12.2023
Путин заявил о грамотной работе оборонной промышленности
Президент России Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин, заявил, что оборонная... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T14:07
2023-12-10T14:07
2023-12-10T14:23
безопасность
россия
владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин, заявил, что оборонная промышленность набирает обороты. "Все грамотнее и грамотнее. Это очевидно. Промышленность набирает оборот, в разы больше начали производить. Знаю, что еще не все хватает", - отметил президент во время общения с участниками церемонии награждения Героев России.
https://ria.ru/20231210/ukraina-1914917311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Путин заявил о грамотной работе оборонной промышленности
Путин: оборонная промышленность РФ набирает обороты, работа идет все грамотнее