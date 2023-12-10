https://ria.ru/20231210/putin-1914916818.html

Путин заявил о грамотной работе оборонной промышленности

Путин заявил о грамотной работе оборонной промышленности - РИА Новости, 10.12.2023

Путин заявил о грамотной работе оборонной промышленности

Президент России Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин, заявил, что оборонная... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T14:07

2023-12-10T14:07

2023-12-10T14:23

безопасность

россия

владимир путин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин, заявил, что оборонная промышленность набирает обороты. "Все грамотнее и грамотнее. Это очевидно. Промышленность набирает оборот, в разы больше начали производить. Знаю, что еще не все хватает", - отметил президент во время общения с участниками церемонии награждения Героев России.

https://ria.ru/20231210/ukraina-1914917311.html

россия

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин