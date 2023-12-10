Рейтинг@Mail.ru
Оборзели. Путин неожиданно высказался о властях Украины - РИА Новости, 10.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 10.12.2023 (обновлено: 12:42 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/putin-1914904457.html
Оборзели. Путин неожиданно высказался о властях Украины
Оборзели. Путин неожиданно высказался о властях Украины - РИА Новости, 10.12.2023
Оборзели. Путин неожиданно высказался о властях Украины
Власти Украины "оборзели", начав борьбу с русскими в своей стране, заявил президент России Владимир Путин. Фрагмент его беседы с военнослужащими опубликовал... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T12:02
2023-12-10T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914607854_637:0:3097:1384_1920x0_80_0_0_7b00ae2b5f79729d797acf62747b32fc.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти Украины "оборзели", начав борьбу с русскими в своей стране, заявил президент России Владимир Путин. Фрагмент его беседы с военнослужащими опубликовал телеведущий Павел Зарубин. Он отметил, что киевский режим начал уничтожать Россию на ее исторических территориях, изгонять людей и объявил русских некоренной нацией на Украине."... совсем с ума сошли? Совсем — как бы сказать попроще, народному — оборзели совсем?", — приводятся слова российского лидера в выпуске программы "Москва. Кремль. Путин".В июле 2021 года Конституционный суд Украины вынес решение о том, что русских как отдельной национальной группы на Украине не существует, и счел их "политическим конструктом".
https://ria.ru/20231210/putin-1914902229.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914607854_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_0a8b8d99a821563aa741904ba7e13656.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин
Оборзели. Путин неожиданно высказался о властях Украины

Путин: власти Украины совсем оборзели, объявив русских некоренной нацией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти Украины "оборзели", начав борьбу с русскими в своей стране, заявил президент России Владимир Путин. Фрагмент его беседы с военнослужащими опубликовал телеведущий Павел Зарубин.
Он отметил, что киевский режим начал уничтожать Россию на ее исторических территориях, изгонять людей и объявил русских некоренной нацией на Украине.
"... совсем с ума сошли? Совсем — как бы сказать попроще, народному — оборзели совсем?", — приводятся слова российского лидера в выпуске программы "Москва. Кремль. Путин".
В июле 2021 года Конституционный суд Украины вынес решение о том, что русских как отдельной национальной группы на Украине не существует, и счел их "политическим конструктом".
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Слова главы Пентагона о Путине вызвали шок в США
Вчера, 11:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала