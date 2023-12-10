https://ria.ru/20231210/putin-1914904457.html

Оборзели. Путин неожиданно высказался о властях Украины

Оборзели. Путин неожиданно высказался о властях Украины - РИА Новости, 10.12.2023

Оборзели. Путин неожиданно высказался о властях Украины

Власти Украины "оборзели", начав борьбу с русскими в своей стране, заявил президент России Владимир Путин. Фрагмент его беседы с военнослужащими опубликовал... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T12:02

2023-12-10T12:02

2023-12-10T12:42

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти Украины "оборзели", начав борьбу с русскими в своей стране, заявил президент России Владимир Путин. Фрагмент его беседы с военнослужащими опубликовал телеведущий Павел Зарубин. Он отметил, что киевский режим начал уничтожать Россию на ее исторических территориях, изгонять людей и объявил русских некоренной нацией на Украине."... совсем с ума сошли? Совсем — как бы сказать попроще, народному — оборзели совсем?", — приводятся слова российского лидера в выпуске программы "Москва. Кремль. Путин".В июле 2021 года Конституционный суд Украины вынес решение о том, что русских как отдельной национальной группы на Украине не существует, и счел их "политическим конструктом".

https://ria.ru/20231210/putin-1914902229.html

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в мире, украина, россия, владимир путин