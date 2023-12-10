https://ria.ru/20231210/putin-1914902229.html

Слова главы Пентагона о Путине вызвали шок в США

Слова главы Пентагона о Путине вызвали шок в США - РИА Новости, 10.12.2023

Слова главы Пентагона о Путине вызвали шок в США

Слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, что в случае победы Владимира Путина Западная Европа окажется под угрозой, просто абсурдны, заявил подполковник армии РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T11:35

2023-12-10T11:35

2023-12-10T14:32

специальная военная операция на украине

в мире

ллойд остин

сша

западная европа

владимир путин

нато

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866848252_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9037973b6b3beac0782ccfae215a6f50.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, что в случае победы Владимира Путина Западная Европа окажется под угрозой, просто абсурдны, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. "Зачем Путину это делать? Никто бы так не поступил. Путин, что бы вы ни говорили о нем, не самоубийца. Все, что он делал, все, что он говорил последние 15 лет, — так это то, что он хочет защитить границы России", — отметил эксперт. По его мнению, российского лидера заботит только безопасность собственной страны. "И поэтому когда Остин говорит о таких вещах, он либо делает это неискренне, либо не ведает, о чем говорит. Не знаю, какой из вариантов верный", — заключил Дэвис. Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает, то Москва к этому готова.

https://ria.ru/20231210/ukraina-1914895523.html

https://ria.ru/20231210/nato-1914889215.html

сша

западная европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ллойд остин, сша, западная европа, владимир путин, нато, украина