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Слова главы Пентагона о Путине вызвали шок в США - РИА Новости, 10.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:35 10.12.2023 (обновлено: 14:32 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/putin-1914902229.html
Слова главы Пентагона о Путине вызвали шок в США
Слова главы Пентагона о Путине вызвали шок в США - РИА Новости, 10.12.2023
Слова главы Пентагона о Путине вызвали шок в США
Слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, что в случае победы Владимира Путина Западная Европа окажется под угрозой, просто абсурдны, заявил подполковник армии РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T11:35
2023-12-10T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
ллойд остин
сша
западная европа
владимир путин
нато
украина
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, что в случае победы Владимира Путина Западная Европа окажется под угрозой, просто абсурдны, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. "Зачем Путину это делать? Никто бы так не поступил. Путин, что бы вы ни говорили о нем, не самоубийца. Все, что он делал, все, что он говорил последние 15 лет, — так это то, что он хочет защитить границы России", — отметил эксперт. По его мнению, российского лидера заботит только безопасность собственной страны. "И поэтому когда Остин говорит о таких вещах, он либо делает это неискренне, либо не ведает, о чем говорит. Не знаю, какой из вариантов верный", — заключил Дэвис. Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает, то Москва к этому готова.
https://ria.ru/20231210/ukraina-1914895523.html
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сша
западная европа
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в мире, ллойд остин, сша, западная европа, владимир путин, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ллойд Остин, США, Западная Европа, Владимир Путин, НАТО, Украина
Слова главы Пентагона о Путине вызвали шок в США

Офицер Дэвис назвал слова Остина об угрозе Европе со стороны Путина абсурдом

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Слова главы Пентагона Ллойда Остина о том, что в случае победы Владимира Путина Западная Европа окажется под угрозой, просто абсурдны, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

"Зачем Путину это делать? Никто бы так не поступил. Путин, что бы вы ни говорили о нем, не самоубийца. Все, что он делал, все, что он говорил последние 15 лет, — так это то, что он хочет защитить границы России", — отметил эксперт.
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По его мнению, российского лидера заботит только безопасность собственной страны.

"И поэтому когда Остин говорит о таких вещах, он либо делает это неискренне, либо не ведает, о чем говорит. Не знаю, какой из вариантов верный", — заключил Дэвис.

Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает, то Москва к этому готова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛлойд ОстинСШАЗападная ЕвропаВладимир ПутинНАТОУкраина
 
 
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