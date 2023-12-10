https://ria.ru/20231210/putin-1914899362.html
От боевой работы участников СВО зависит будущее России, заявил Путин
От боевой работы участников СВО зависит будущее России, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2023
От боевой работы участников СВО зависит будущее России, заявил Путин
Будущее страны зависит от боевой работы участников спецоперации, заявил Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле, фрагмент встречи опубликовал... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T11:12
2023-12-10T11:12
2023-12-10T12:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
павел зарубин
день героев отечества
артем жога
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Будущее страны зависит от боевой работы участников спецоперации, заявил Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле, фрагмент встречи опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале."От вашей боевой работы очень много зависит, будущее России, это очевидно", — отметил глава государства на кадрах, вошедших в новый выпуск программы "Москва. Кремль. Путин".Российский лидер оценил трудности, с которыми сталкиваются военные в зоне боевых действий."Жизнь на фронте, когда стреляют, летают как мухи над головой, — это гораздо все сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами героев в кремлевских павильонах", — сказал Путин.На церемонии награждения Герой ДНР Артем Жога предложил президенту посетить новые территории, когда там "станет немножко потише"."Обязательно, а как же!" — ответил глава государства.Путин также напомнил о высказываниях бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда, которые признались, что не собирались выполнять Минские соглашения и использовали их для подготовки Украины к боевым действиям."Да и попытка оттеснить Россию, ослабить ее. А в конечном счете раздавить. Ничего не получится у них. Никогда", — подчеркнул президент.Кроме того, российский лидер прокомментировал чествование бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка) в парламенте Канады."Это на весь мир показали. Мало того что они придурки, так они еще и неонацисты. Это просто перевернутое сознание. На все готовы, готовы с кем угодно сотрудничать, только бы России навредить. На все", — добавил глава государства.В минувшую пятницу Путин в Кремлевском дворце вручил обладателям звания Героя России медали "Золотая Звезда". Торжественную церемонию приурочили ко Дню Героев Отечества, который отмечают в России 9 декабря.
https://ria.ru/20231209/zhoga-1914777753.html
https://ria.ru/20231128/putin-1912304645.html
https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html
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От боевой работы участников СВО зависит будущее России, заявил Путин
Путин: от боевой работы участников СВО зависит будущее РФ