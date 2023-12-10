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От боевой работы участников СВО зависит будущее России, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:12 10.12.2023 (обновлено: 12:00 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/putin-1914899362.html
От боевой работы участников СВО зависит будущее России, заявил Путин
От боевой работы участников СВО зависит будущее России, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2023
От боевой работы участников СВО зависит будущее России, заявил Путин
Будущее страны зависит от боевой работы участников спецоперации, заявил Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле, фрагмент встречи опубликовал... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T11:12
2023-12-10T12:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
павел зарубин
день героев отечества
артем жога
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Будущее страны зависит от боевой работы участников спецоперации, заявил Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле, фрагмент встречи опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.&quot;От вашей боевой работы очень много зависит, будущее России, это очевидно&quot;, — отметил глава государства на кадрах, вошедших в новый выпуск программы &quot;Москва. Кремль. Путин&quot;.Российский лидер оценил трудности, с которыми сталкиваются военные в зоне боевых действий."Жизнь на фронте, когда стреляют, летают как мухи над головой, — это гораздо все сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами героев в кремлевских павильонах", — сказал Путин.На церемонии награждения Герой ДНР Артем Жога предложил президенту посетить новые территории, когда там "станет немножко потише"."Обязательно, а как же!" — ответил глава государства.Путин также напомнил о высказываниях бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда, которые признались, что не собирались выполнять Минские соглашения и использовали их для подготовки Украины к боевым действиям."Да и попытка оттеснить Россию, ослабить ее. А в конечном счете раздавить. Ничего не получится у них. Никогда", — подчеркнул президент.Кроме того, российский лидер прокомментировал чествование бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка) в парламенте Канады.&quot;Это на весь мир показали. Мало того что они придурки, так они еще и неонацисты. Это просто перевернутое сознание. На все готовы, готовы с кем угодно сотрудничать, только бы России навредить. На все&quot;, — добавил глава государства.В минувшую пятницу Путин в Кремлевском дворце вручил обладателям звания Героя России медали "Золотая Звезда". Торжественную церемонию приурочили ко Дню Героев Отечества, который отмечают в России 9 декабря.
https://ria.ru/20231209/zhoga-1914777753.html
https://ria.ru/20231128/putin-1912304645.html
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общество, россия, владимир путин, павел зарубин, день героев отечества, артем жога, донецкая народная республика, москва
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, День Героев Отечества, Артем Жога, Донецкая Народная Республика, Москва
От боевой работы участников СВО зависит будущее России, заявил Путин

Путин: от боевой работы участников СВО зависит будущее РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил
Артиллеристы вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Будущее страны зависит от боевой работы участников спецоперации, заявил Владимир Путин во время общения с Героями России в Кремле, фрагмент встречи опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
«

"От вашей боевой работы очень много зависит, будущее России, это очевидно", — отметил глава государства на кадрах, вошедших в новый выпуск программы "Москва. Кремль. Путин".

Российский лидер оценил трудности, с которыми сталкиваются военные в зоне боевых действий.
"Жизнь на фронте, когда стреляют, летают как мухи над головой, — это гораздо все сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами героев в кремлевских павильонах", — сказал Путин.
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«
"Обязательно, а как же!" — ответил глава государства.
Путин также напомнил о высказываниях бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда, которые признались, что не собирались выполнять Минские соглашения и использовали их для подготовки Украины к боевым действиям.
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"Да и попытка оттеснить Россию, ослабить ее. А в конечном счете раздавить. Ничего не получится у них. Никогда", — подчеркнул президент.
Кроме того, российский лидер прокомментировал чествование бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка) в парламенте Канады.
«

"Это на весь мир показали. Мало того что они придурки, так они еще и неонацисты. Это просто перевернутое сознание. На все готовы, готовы с кем угодно сотрудничать, только бы России навредить. На все", — добавил глава государства.

В минувшую пятницу Путин в Кремлевском дворце вручил обладателям звания Героя России медали "Золотая Звезда". Торжественную церемонию приурочили ко Дню Героев Отечества, который отмечают в России 9 декабря.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинДень Героев ОтечестваАртем ЖогаДонецкая Народная РеспубликаМосква
 
 
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