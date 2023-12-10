https://ria.ru/20231210/psikhologiya-1914671784.html

"Чревато большой бедой". Названа одна из главных угроз для молодежи

"Чревато большой бедой". Названа одна из главных угроз для молодежи - РИА Новости, 10.12.2023

"Чревато большой бедой". Названа одна из главных угроз для молодежи

Австралийские ученые выяснили: чем дольше человек остается в отчем доме, тем хуже его психическое здоровье. Однако молодые взрослые все чаще выбирают жизнь с... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T08:00

2023-12-10T08:00

2023-12-10T08:02

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Австралийские ученые выяснили: чем дольше человек остается в отчем доме, тем хуже его психическое здоровье. Однако молодые взрослые все чаще выбирают жизнь с родителями. Почему так происходит, РИА Новости разбиралось вместе с экспертами.Взросление и сепарацияВ последние десятилетия отношение к взрослению сильно изменилось — стало ясно, что это сложный, многогранный и долгий процесс. На пути к зрелости ученые выделяют шесть главных событий: получение профессии, первая работа, отделение от родителей, жизнь с партнером, первый брак, рождение ребенка.Согласно исследованиям Екатерины Митрофановой из ВШЭ, возраст вступления в партнерские отношения достиг исторического минимума. При этом образование сейчас завершают позже. Кроме того, молодые — особенно мужчины — не спешат заводить семью. Винить их не стоит, ведь такому выбору способствует сразу несколько внешних факторов — например, то, что люди стали жить дольше. "Молодежь не саботирует взросление, но дебютирует в разных сферах жизни сообразно своим жизненным расписаниям и в свое время", — пишет автор.Особую роль во взрослении играет отделение от родителей — говоря словами ученых, сепарация. Территориальная независимость и финансовая самостоятельность создают условия для дальнейшего развития. Живя отдельно, человек учится контролировать ситуацию, защищать личностные границы, становится более ответственным, ставит долгосрочные цели. Сепарация происходит чаще всего в 23-25 лет.По словам психолога Ильи Михеева, это непростой процесс, который проходит всегда не гладко, а иногда останавливается полностью. С годами проблема усугубляется.Съехались из экономииВ последние годы все больше исследований показывают, что доля взрослых, живущих с родителями, растет. Так, в США в 1960-м 62 процента людей в возрасте 18-34 года жили независимо, в 2014-м — в два раза меньше.Согласно данным переписи населения 2020 года, почти половина молодых людей 18-29 лет живет с родителями. Такого не было со времен Великой депрессии 1940-х, указывают ученые из Университета Вашингтона. По их данным, каждый год тех, кто остается в родительском доме, становится все больше.Одна из главных причин — недоступность собственного жилья и высокая стоимость аренды. Плата за экономию — рост числа депрессий среди тех, кто вынужден сосуществовать под одной крышей со старшим поколением, выяснила Дженифер Капуто из Института демографии Макса Планка.В Австралии всячески поощряют приобретение собственного жилья, однако в нулевые живущих с родителями стало на 35-46 процентов больше. В недавней работе ученые из Университета Мельбурна объясняют это экономическими причинами и указывают на растущее неравенство возможностей — люди с низкими доходами чаще вынуждены оставаться в родительском доме, чтобы сэкономить.Разбив данные по возрасту, авторы выяснили: среди 30-летних работающих и семейных резко растет число тех, кто возвращается в отчий дом, особенно в сельской местности. А ведь это самые защищенные с экономической точки зрения люди. "Жилищная проблема — еще одно проявление мирового финансового кризиса", — делают вывод ученые.Кроме того, опрос показал снижение психологического благополучия у проживающих с родителями по сравнению с независимыми сверстниками. Возврат в отчий дом — не лучшее решение социально-экономических проблем общества, полагают авторы исследования.Родительская гиперзабота и нелюбовьСогласно опросу, проведенному "Левада-Центром"* (признан в России иностранным агентом) в 2016 году, 17% россиян предпочитают оставаться с родителями, даже если могут купить квартиру. В 2003-м таких было 13 процентов. По данным ВЦИОМ в 2021 году, почти 28 процентов молодых взрослых живут в отчем доме.Есть две категории людей, которые не торопятся жить отдельно, полагает Илья Михеев."Первые хотят завести семью, и скорее всего, делят крышу с родителями временно. Причины, которые мешают им покинуть отчий дом, носят экономический характер — дороговизна жилья, необходимость брать ипотеку, сложности с трудоустройством", — отмечает психолог.Вторые не могут устроить личные отношения. "Можно сказать, что их психический аппарат не сформирован полностью. И это угрожает большой бедой: прожить собственную жизнь в бледной тени родителей", — продолжает эксперт.По словам Михеева, за рубежом растет доля взрослых детей, "приклеенных" к родителям и не имеющих собственных семей."Вероятно, в нашей стране тенденции те же. И связано это, как ни парадоксально, с тем, что подлинной любви к детям в семье становится меньше. Заботы, требований, финансовых вложений в образование и компетенции детей — больше. Но теплоты и искренней радости от общения родителей и детей — все меньше", — говорит психолог.Ребенку гораздо проще отделиться от любящих родителей, уверен Михеев. От холодных и требовательных он хочет получить тепло — но годы идут, а результата нет. Нередко это наследственная проблема."Мне приходилось часто слышать от женщин, что они родили только для того, чтобы их кто-то любил. Ребенок, говорят они, будет меня всегда любить, любить безусловно, даже если я буду кричать на него". Такие дети несчастны, им не суждено вырасти. С самого начала их воспитывают так, чтобы они не имели собственной воли, желаний, мыслей — и остались детьми, которые будут любить маму вечно. Инфантильными взрослыми, которые никогда не найдут собственную жизнь", — заключает эксперт.Тенденцию к тому, чтобы дольше жить с родителями, видит и Ольга Худайкулова, психолог платформы корпоративного благополучия "Понимаю". По ее мнению, одна из главных проблем — незавершенный процесс сепарации."Учитывая, что он достаточно длительный, двусторонний и должен проходить волнообразно, многие родители пугаются и хотят сгладить "неровности", — говорит Худайкулова.Человеку выгодно жить с родителями и пользоваться их ресурсами, особенно если те не против, подчеркивает она. Это создает комфорт, и желание отделиться пропадает. Тем более что родители нынешних 18-35-летних сами выросли во времена дефицита и стремятся дать детям самое лучшее."Подросшие дети привыкли к быстрому исполнению желаний, для них всегда старались, ради них жили. Отсюда стремление оставаться в роли ребенка — вполне понятное, выгодное, но не всегда осознаваемое", — поясняет эксперт.Порой родители и дети меняются местами — молодое поколение взваливает на себя заботу о старших. Происходит это не всегда добровольно, а в результате сложных отношений, разного рода зависимостей.Еще одна проблема — инфантильность, добавляет Худайкулова. Инфантильные люди избегают ответственности, действуют импульсивно, неудачи приписывают внешним причинам. Такое поведение, по словам психолога, часто мешает человеку строить отношения, находиться в социуме и двигаться по карьерной лестнице. Поэтому он остается в отчем доме, где можно укрыться от опасностей окружающего мира. Инфантилизм формируется из-за гиперопеки со стороны родителей.Уход из родительского дома и в целом процесс сепарации оказывается очень сложным, часто болезненным для молодого поколения, отмечает специалист. Однако преодоление этих трудностей ведет к росту психологического благополучия и формированию субъективной взрослости. А значит, способствует взрослению.* Организация, выполняющая функции иностранного агента.

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https://ria.ru/20231026/dolgoletie-1905180122.html

https://ria.ru/20230609/gosting-1876944610.html

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Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

психология, социология, дети, отцы и дети, австралия, россия, общество