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В Брюсселе началась акция против антисемитизма - РИА Новости, 10.12.2023
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17:55 10.12.2023 (обновлено: 18:28 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/protest-1914946364.html
В Брюсселе началась акция против антисемитизма
В Брюсселе началась акция против антисемитизма - РИА Новости, 10.12.2023
В Брюсселе началась акция против антисемитизма
Тысячи человек вышли на марш в центре Брюсселя против участившихся проявлений антисемитизма в Европе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T17:55
2023-12-10T18:28
бельгия
брюссель
евросоюз
германия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Тысячи человек вышли на марш в центре Брюсселя против участившихся проявлений антисемитизма в Европе, передает корреспондент РИА Новости. Акция, маршрут которой до последнего дня держался в секрете, проходит под усиленной охраной полиции. Изначально к проведению такой акции призвали Комитет по координации еврейских организаций Бельгии, Бельгийская лига против антисемитизма, однако позже к маршу присоединились бельгийские политические партии, движения в защиту мигрантов. В заявлении организаторы марша говорят о "беспокойстве по поводу нападений на евреев, участившейся антисемитской риторикой на улицах и на экранах, в высказываниях граждан и политиков". В свою очередь принявший участие в марше глава влиятельной Соцпартии Бельгии Поль Маньетт заявил о необходимости бороться со всеми формами дискриминации. "Подтверждаем нашу решимость бороться против антисемитизма, расизма, любых форм дискриминации", - заявил политик. Европейская комиссия (ЕК) в ноябре опубликовала заявление, в котором констатировала всплеск инцидентов, связанных с антисемитизмом в странах ЕС, что "напоминает самые мрачные времена в истории" Европы. В ЕК напомнили о нескольких таких инцидентах с странах ЕС. В частности, в Германии забросали синагогу бутылками с зажигательной смесью, во Франции наносили звезды Давида на фасады домов, в Австрии осквернили еврейское кладбище, еврейские магазины и синагоги подвергались нападениям в Испании. При этом в ходе демонстраций зачастую звучат антисемитские лозунги. В Бельгии в ноябре неизвестные осквернили более 85 могил на еврейской части кладбища в городе Шарлеруа. Ранее бельгийские власти усилили охрану объектов еврейской общины, в том числе школ и синагог, опасаясь роста антисемитизма после обострения ситуации на Ближнем Востоке.
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Многотысячный марш в Брюсселе против антисемитизма
Тысячи человек вышли на марш в центре Брюсселя против участившихся проявлений антисемитизма в Европе, передает корреспондент РИА Новости. Акция, маршрут которой до последнего дня держался в секрете, проходит под усиленной охраной полиции.
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бельгия, брюссель, евросоюз, германия, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Бельгия, Брюссель, Евросоюз, Германия, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Брюсселе началась акция против антисемитизма

В Брюсселе тысячи человек вышли на акцию против антисемитизма

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БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Тысячи человек вышли на марш в центре Брюсселя против участившихся проявлений антисемитизма в Европе, передает корреспондент РИА Новости.
Акция, маршрут которой до последнего дня держался в секрете, проходит под усиленной охраной полиции.
© AFP 2023 / Simon WohlfahrtАкция против антисемитизма в Брюсселе
Акция против антисемитизма в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AFP 2023 / Simon Wohlfahrt
Акция против антисемитизма в Брюсселе
Изначально к проведению такой акции призвали Комитет по координации еврейских организаций Бельгии, Бельгийская лига против антисемитизма, однако позже к маршу присоединились бельгийские политические партии, движения в защиту мигрантов.
В заявлении организаторы марша говорят о "беспокойстве по поводу нападений на евреев, участившейся антисемитской риторикой на улицах и на экранах, в высказываниях граждан и политиков".
В свою очередь принявший участие в марше глава влиятельной Соцпартии Бельгии Поль Маньетт заявил о необходимости бороться со всеми формами дискриминации. "Подтверждаем нашу решимость бороться против антисемитизма, расизма, любых форм дискриминации", - заявил политик.
Европейская комиссия (ЕК) в ноябре опубликовала заявление, в котором констатировала всплеск инцидентов, связанных с антисемитизмом в странах ЕС, что "напоминает самые мрачные времена в истории" Европы.
В ЕК напомнили о нескольких таких инцидентах с странах ЕС. В частности, в Германии забросали синагогу бутылками с зажигательной смесью, во Франции наносили звезды Давида на фасады домов, в Австрии осквернили еврейское кладбище, еврейские магазины и синагоги подвергались нападениям в Испании. При этом в ходе демонстраций зачастую звучат антисемитские лозунги.
В Бельгии в ноябре неизвестные осквернили более 85 могил на еврейской части кладбища в городе Шарлеруа.
Ранее бельгийские власти усилили охрану объектов еврейской общины, в том числе школ и синагог, опасаясь роста антисемитизма после обострения ситуации на Ближнем Востоке.
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