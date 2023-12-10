https://ria.ru/20231210/protest-1914946364.html

В Брюсселе началась акция против антисемитизма

В Брюсселе началась акция против антисемитизма - РИА Новости, 10.12.2023

В Брюсселе началась акция против антисемитизма

Тысячи человек вышли на марш в центре Брюсселя против участившихся проявлений антисемитизма в Европе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T17:55

2023-12-10T17:55

2023-12-10T18:28

бельгия

брюссель

евросоюз

германия

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Тысячи человек вышли на марш в центре Брюсселя против участившихся проявлений антисемитизма в Европе, передает корреспондент РИА Новости. Акция, маршрут которой до последнего дня держался в секрете, проходит под усиленной охраной полиции. Изначально к проведению такой акции призвали Комитет по координации еврейских организаций Бельгии, Бельгийская лига против антисемитизма, однако позже к маршу присоединились бельгийские политические партии, движения в защиту мигрантов. В заявлении организаторы марша говорят о "беспокойстве по поводу нападений на евреев, участившейся антисемитской риторикой на улицах и на экранах, в высказываниях граждан и политиков". В свою очередь принявший участие в марше глава влиятельной Соцпартии Бельгии Поль Маньетт заявил о необходимости бороться со всеми формами дискриминации. "Подтверждаем нашу решимость бороться против антисемитизма, расизма, любых форм дискриминации", - заявил политик. Европейская комиссия (ЕК) в ноябре опубликовала заявление, в котором констатировала всплеск инцидентов, связанных с антисемитизмом в странах ЕС, что "напоминает самые мрачные времена в истории" Европы. В ЕК напомнили о нескольких таких инцидентах с странах ЕС. В частности, в Германии забросали синагогу бутылками с зажигательной смесью, во Франции наносили звезды Давида на фасады домов, в Австрии осквернили еврейское кладбище, еврейские магазины и синагоги подвергались нападениям в Испании. При этом в ходе демонстраций зачастую звучат антисемитские лозунги. В Бельгии в ноябре неизвестные осквернили более 85 могил на еврейской части кладбища в городе Шарлеруа. Ранее бельгийские власти усилили охрану объектов еврейской общины, в том числе школ и синагог, опасаясь роста антисемитизма после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

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Многотысячный марш в Брюсселе против антисемитизма Тысячи человек вышли на марш в центре Брюсселя против участившихся проявлений антисемитизма в Европе, передает корреспондент РИА Новости. Акция, маршрут которой до последнего дня держался в секрете, проходит под усиленной охраной полиции. 2023-12-10T17:55 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бельгия, брюссель, евросоюз, германия, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году