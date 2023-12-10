https://ria.ru/20231210/prigozhin-1914968887.html

Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали

Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали - РИА Новости, 10.12.2023

Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали

Продюсер Иосиф Пригожин внепланово госпитализирован, сообщил РИА Новости директор продюсерского центра и первый ассистент Пригожина Станислав Калинкин. РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T21:23

2023-12-10T21:23

2023-12-10T21:26

шоубиз

иосиф пригожин

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин внепланово госпитализирован, сообщил РИА Новости директор продюсерского центра и первый ассистент Пригожина Станислав Калинкин. Ранее издание "Аргументы и факты" сообщило со ссылкой на слова самого продюсера, что Пригожин находится в больнице. "Это внеплановая госпитализация. Причины мне пока неизвестны", - сказал собеседник агентства. Сам продюсер сообщил РИА Новости, что ему будут ставить капельницу, поэтому разговаривать неудобно.

https://ria.ru/20231009/prigozhin-1901509831.html

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2023

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иосиф пригожин