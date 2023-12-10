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Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали - РИА Новости, 10.12.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
21:23 10.12.2023 (обновлено: 21:26 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/prigozhin-1914968887.html
Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали
Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали - РИА Новости, 10.12.2023
Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали
Продюсер Иосиф Пригожин внепланово госпитализирован, сообщил РИА Новости директор продюсерского центра и первый ассистент Пригожина Станислав Калинкин. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T21:23
2023-12-10T21:26
шоубиз
иосиф пригожин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин внепланово госпитализирован, сообщил РИА Новости директор продюсерского центра и первый ассистент Пригожина Станислав Калинкин. Ранее издание "Аргументы и факты" сообщило со ссылкой на слова самого продюсера, что Пригожин находится в больнице. "Это внеплановая госпитализация. Причины мне пока неизвестны", - сказал собеседник агентства. Сам продюсер сообщил РИА Новости, что ему будут ставить капельницу, поэтому разговаривать неудобно.
https://ria.ru/20231009/prigozhin-1901509831.html
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иосиф пригожин
Шоубиз, Иосиф Пригожин
Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали

Продюсера Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПродюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин внепланово госпитализирован, сообщил РИА Новости директор продюсерского центра и первый ассистент Пригожина Станислав Калинкин.
Ранее издание "Аргументы и факты" сообщило со ссылкой на слова самого продюсера, что Пригожин находится в больнице.
"Это внеплановая госпитализация. Причины мне пока неизвестны", - сказал собеседник агентства.
Сам продюсер сообщил РИА Новости, что ему будут ставить капельницу, поэтому разговаривать неудобно.
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Иосиф Пригожин сообщил, что не может связаться с родными в Израиле
9 октября, 15:01
 
ШоубизИосиф Пригожин
 
 
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