https://ria.ru/20231210/prigozhin-1914968887.html
Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали
Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали - РИА Новости, 10.12.2023
Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали
Продюсер Иосиф Пригожин внепланово госпитализирован, сообщил РИА Новости директор продюсерского центра и первый ассистент Пригожина Станислав Калинкин. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T21:23
2023-12-10T21:23
2023-12-10T21:26
шоубиз
иосиф пригожин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин внепланово госпитализирован, сообщил РИА Новости директор продюсерского центра и первый ассистент Пригожина Станислав Калинкин. Ранее издание "Аргументы и факты" сообщило со ссылкой на слова самого продюсера, что Пригожин находится в больнице. "Это внеплановая госпитализация. Причины мне пока неизвестны", - сказал собеседник агентства. Сам продюсер сообщил РИА Новости, что ему будут ставить капельницу, поэтому разговаривать неудобно.
https://ria.ru/20231009/prigozhin-1901509831.html
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иосиф пригожин
Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали
Продюсера Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин внепланово госпитализирован, сообщил РИА Новости директор продюсерского центра и первый ассистент Пригожина Станислав Калинкин.
Ранее издание "Аргументы и факты" сообщило со ссылкой на слова самого продюсера, что Пригожин находится в больнице.
"Это внеплановая госпитализация. Причины мне пока неизвестны", - сказал собеседник агентства.
Сам продюсер сообщил РИА Новости, что ему будут ставить капельницу, поэтому разговаривать неудобно.
Иосиф Пригожин сообщил, что не может связаться с родными в Израиле