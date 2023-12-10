Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии вручили Нобелевскую премию мира за 2023 год - РИА Новости, 10.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/premiya-1914948575.html
В Норвегии вручили Нобелевскую премию мира за 2023 год
В Норвегии вручили Нобелевскую премию мира за 2023 год - РИА Новости, 10.12.2023
В Норвегии вручили Нобелевскую премию мира за 2023 год
Церемония вручения Нобелевской премии мира за 2023 год прошла в воскресенье в ратуше столицы Норвегии Осло и транслировалась на официальной странице... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T18:09
2023-12-10T18:09
в мире
норвегия
осло
альфред нобель
нобелевская премия мира
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753646976_242:0:2172:1086_1920x0_80_0_0_bd87da46685dd7a3241e1ee1bcc60c4e.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Церемония вручения Нобелевской премии мира за 2023 год прошла в воскресенье в ратуше столицы Норвегии Осло и транслировалась на официальной странице Нобелевского комитета в соцсети X. Нобелевская премия мира за 2023 год была присуждена 6 октября иранской активистке и вице-президенту правозащитной организации в Иране Наргиз Мохаммади "за ее борьбу против притеснения женщин Ирана и ее борьбу по продвижению прав человека и свободы для всех". Сейчас Мохаммади отбывает тюремный срок. Министерство иностранных дел Ирана осудило присуждение Нобелевской премии мира Мохаммади, назвав это направленным против Тегерана политическим решением. Церемонию вручения премии посетила норвежская королевская семья. Зал был украшен белыми и фиолетовыми цветами, на одной из стен поместили фотографию Наргиз Мохаммади. Нобелевскую лекцию активистки, написанную ей в тюрьме, прочли ее дети Киана и Али Рахмани. Они же получили золотую медаль и диплом вместо матери. Вступительное слово произнесла председатель норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен. "Сосредоточившись на правах женщин, Наргиз Мохаммади привлекает внимание к универсальному праву на равенство. Она сражалась с ограничениями, наложенными на женщин, такими как принудительное ношение хиджаба и другой закрывающей одежды, а также запретами, включающими спорт, танцы и движение вообще", - сказала она на церемонии. Согласно завещанию основателя наград Альфреда Нобеля, Нобелевская премия мира вручается Норвежским Нобелевским комитетом с 1901 года. Нобель не оставил каких-либо объяснений, почему премия мира должна вручаться комитетом в Норвегии, тогда как ответственными за остальные четыре приза являются шведские комитеты. Норвежский Нобелевский комитет состоит из пяти членов, которых назначает парламент Норвегии сроком на шесть лет. Хотя это не является требованием, все члены комитета являлись норвежцами.
https://ria.ru/20231006/mokhammadi-1900937866.html
https://ria.ru/20231003/attosekundy-1900269042.html
https://ria.ru/20231006/premiya-1901023766.html
норвегия
осло
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753646976_15:0:2360:1759_1920x0_80_0_0_ad21b4283bfe68c25b05613e4d010283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, осло, альфред нобель, нобелевская премия мира
В мире, Норвегия, Осло, Альфред Нобель, Нобелевская премия мира
В Норвегии вручили Нобелевскую премию мира за 2023 год

В столице Норвегии Осло вручили Нобелевскую премию мира за 2023 год

© AP Photo / Patrick SemanskyМедаль Нобелевской премии мира
Медаль Нобелевской премии мира - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Медаль Нобелевской премии мира. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Церемония вручения Нобелевской премии мира за 2023 год прошла в воскресенье в ратуше столицы Норвегии Осло и транслировалась на официальной странице Нобелевского комитета в соцсети X.
Нобелевская премия мира за 2023 год была присуждена 6 октября иранской активистке и вице-президенту правозащитной организации в Иране Наргиз Мохаммади "за ее борьбу против притеснения женщин Ирана и ее борьбу по продвижению прав человека и свободы для всех". Сейчас Мохаммади отбывает тюремный срок. Министерство иностранных дел Ирана осудило присуждение Нобелевской премии мира Мохаммади, назвав это направленным против Тегерана политическим решением.
Иранская активистка Наргиз Мохаммади в своем доме в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Биография Наргиз Мохаммади
6 октября, 13:52
Церемонию вручения премии посетила норвежская королевская семья. Зал был украшен белыми и фиолетовыми цветами, на одной из стен поместили фотографию Наргиз Мохаммади. Нобелевскую лекцию активистки, написанную ей в тюрьме, прочли ее дети Киана и Али Рахмани. Они же получили золотую медаль и диплом вместо матери.
Вступительное слово произнесла председатель норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.
Лауреаты Нобелевской премии по физике 2023 года Пьер Агостини, Ференц Крауш, Анн Л`Юилье
"Вглубь времени". Нобелевскую премию дали за аттосекундные импульсы
3 октября, 19:26
"Сосредоточившись на правах женщин, Наргиз Мохаммади привлекает внимание к универсальному праву на равенство. Она сражалась с ограничениями, наложенными на женщин, такими как принудительное ношение хиджаба и другой закрывающей одежды, а также запретами, включающими спорт, танцы и движение вообще", - сказала она на церемонии.
Согласно завещанию основателя наград Альфреда Нобеля, Нобелевская премия мира вручается Норвежским Нобелевским комитетом с 1901 года. Нобель не оставил каких-либо объяснений, почему премия мира должна вручаться комитетом в Норвегии, тогда как ответственными за остальные четыре приза являются шведские комитеты. Норвежский Нобелевский комитет состоит из пяти членов, которых назначает парламент Норвегии сроком на шесть лет. Хотя это не является требованием, все члены комитета являлись норвежцами.
Нобелевская медаль - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
В Совфеде высказались о Нобелевской премии мира
6 октября, 17:55
 
В миреНорвегияОслоАльфред НобельНобелевская премия мира
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала