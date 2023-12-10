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В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий

В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий - РИА Новости, 10.12.2023

В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий

Церемония вручения Нобелевских премий 2023 года по физике, химии, медицине, литературе и экономике прошла в воскресенье в концертном зале столицы Швеции... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T20:41

2023-12-10T20:41

2023-12-10T20:57

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Церемония вручения Нобелевских премий 2023 года по физике, химии, медицине, литературе и экономике прошла в воскресенье в концертном зале столицы Швеции Стокгольма, трансляция велась на сайте Нобелевского комитета. Церемонию посетила шведская королевская семья. Награды всем лауреатам вручил лично король Швеции Карл XVI. Зал был украшен желтыми цветами, гости могли насладиться множеством музыкальных номеров. В начале октября Нобелевский комитет объявил лауреатов премий 2023 года. Нобелевская премия по физике была присуждена ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краусу и Анн Л'Юилье за создание методов, позволяющих изучать поведение электронов в веществе. Премия по химии присуждена выходцу из СССР Алексею Екимову, Луису Брюсу и Мунги Бавенди за открытие и синтез нанометровых полупроводниковых кристаллов - так называемых квантовых точек, находящих все большее применение во многих направлениях, в том числе в медицине. Нобелевскую премию по медицине получили Каталин Карико и Дрю Вайсман за разработку мРНК-вакцин против COVID-19, которые многие эксперты считают небезопасными для здоровья. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал норвежский писатель Юн Фоссе за новаторские пьесы и прозу, которые "озвучивают невыразимое". Американский профессор Клаудия Голдин стала лауреатом премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за 2023 год. Премия присуждена за "углубление представлений о результатах, которые получают женщины на рынке труда". Ранее в воскресенье в Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира, присужденной в 2023 году активистке и вице-президенту правозащитной организации в Иране Наргиз Мохаммади "за ее борьбу против притеснения женщин Ирана и ее борьбу по продвижению прав человека и свободы для всех". Сейчас Мохаммади отбывает тюремный срок. Нобелевскую лекцию активистки, написанную ею в тюрьме, прочли ее дети Киана и Али Рахмани. Они же получили золотую медаль и диплом вместо матери.

https://ria.ru/20231004/laureaty-1900477771.html

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швеция, альфред нобель, нобелевская премия мира, стокгольм (город), иран, в мире