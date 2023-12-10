https://ria.ru/20231210/poteri-1914917403.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие отразили атаку украинской штурмовой группы на запорожском направлении, Киев потерял до 50 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T14:10
2023-12-10T14:10
2023-12-10T14:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинской штурмовой группы на запорожском направлении, Киев потерял до 50 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады противника севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, а также один автомобиль", - добавили в МО РФ.
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d192ece02f29091070b9554911ca9d70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 50 военных на Запорожском направлении