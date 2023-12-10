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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.12.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие отразили атаку украинской штурмовой группы на запорожском направлении, Киев потерял до 50 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T14:10

2023-12-10T14:10

2023-12-10T14:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинской штурмовой группы на запорожском направлении, Киев потерял до 50 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады противника севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, а также один автомобиль", - добавили в МО РФ.

запорожская область

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область