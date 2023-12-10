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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 10.12.2023 (обновлено: 14:27 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/poteri-1914917403.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 10.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие отразили атаку украинской штурмовой группы на запорожском направлении, Киев потерял до 50 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T14:10
2023-12-10T14:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинской штурмовой группы на запорожском направлении, Киев потерял до 50 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады противника севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, а также один автомобиль", - добавили в МО РФ.
запорожская область
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 50 военных на Запорожском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку украинской штурмовой группы на запорожском направлении, Киев потерял до 50 солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 117-й механизированной бригады противника севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, а также один автомобиль", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
9 декабря, 17:34
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская область
 
 
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