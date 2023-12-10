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Спикер сейма Польши пообещал начало "нового путешествия" после смены власти - РИА Новости, 10.12.2023
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13:50 10.12.2023 (обновлено: 13:51 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/polsha-1914915242.html
Спикер сейма Польши пообещал начало "нового путешествия" после смены власти
Спикер сейма Польши пообещал начало "нового путешествия" после смены власти - РИА Новости, 10.12.2023
Спикер сейма Польши пообещал начало "нового путешествия" после смены власти
Спикер сейма Польши, лидер партии "Польша 2050" Шимон Холовня пообещал "новое путешествие" после смены власти в стране, которая ожидается в ближайшие дни. РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T13:50
2023-12-10T13:51
в мире
польша
дональд туск
матеуш моравецкий
ярослав качиньский
европейский совет
право и справедливость
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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Спикер сейма Польши, лидер партии "Польша 2050" Шимон Холовня пообещал "новое путешествие" после смены власти в стране, которая ожидается в ближайшие дни. Ожидается, что в понедельник сейм Польши выразит вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого, а во вторник выдвинет на пост главы кабинета министров Дональда Туска, которого президент в соответствии с конституцией должен привести к присяге "без промедлений". "Мы поколение 15 октября (дата последних парламентских выборов – ред.) Возвращается нормальность. Благодаря вам она возвращается", - заявил Холовня на поствыборном конгрессе своей партии. "Во вторник (ожидаемая дата назначения нового премьера – ред.) мы сможем сказать вам: мы отправляемся в совершенно новое путешествие - не с правительством национального возмездия, а с правительством национальной надежды, с правительством, которое наконец начнет решать дела граждан, а не политиков", - заявил он. Недавно польская оппозиция под руководством Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше голосов избирателей, чем другие политические силы. На этом основании PiS заявила о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого. В свою очередь, разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и, формально имея более половины депутатских мандатов, заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Туска.
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в мире, польша, дональд туск, матеуш моравецкий, ярослав качиньский, европейский совет, право и справедливость
В мире, Польша, Дональд Туск, Матеуш Моравецкий, Ярослав Качиньский, Европейский совет, Право и справедливость
Спикер сейма Польши пообещал начало "нового путешествия" после смены власти

Спикер сейма Польши Холовня пообещал путешествие после смены власти в стране

© AP Photo / Czarek SokolowskiФлаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Флаги Польши и Европейского союза в здании парламента в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Спикер сейма Польши, лидер партии "Польша 2050" Шимон Холовня пообещал "новое путешествие" после смены власти в стране, которая ожидается в ближайшие дни.
Ожидается, что в понедельник сейм Польши выразит вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого, а во вторник выдвинет на пост главы кабинета министров Дональда Туска, которого президент в соответствии с конституцией должен привести к присяге "без промедлений".
«
"Мы поколение 15 октября (дата последних парламентских выборов – ред.) Возвращается нормальность. Благодаря вам она возвращается", - заявил Холовня на поствыборном конгрессе своей партии.
"Во вторник (ожидаемая дата назначения нового премьера – ред.) мы сможем сказать вам: мы отправляемся в совершенно новое путешествие - не с правительством национального возмездия, а с правительством национальной надежды, с правительством, которое наконец начнет решать дела граждан, а не политиков", - заявил он.
Недавно польская оппозиция под руководством Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше голосов избирателей, чем другие политические силы. На этом основании PiS заявила о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого. В свою очередь, разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и, формально имея более половины депутатских мандатов, заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Туска.
Председатель Европейского совета Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Туск выразил уверенность, что станет премьером Польши
1 декабря, 14:56
 
В миреПольшаДональд ТускМатеуш МоравецкийЯрослав КачиньскийЕвропейский советПраво и справедливость
 
 
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