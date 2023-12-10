https://ria.ru/20231210/politika-1914975978.html
Саудовский принц прокомментировал визит Путина в Эр-Рияд
Саудовский принц прокомментировал визит Путина в Эр-Рияд - РИА Новости, 10.12.2023
Саудовский принц прокомментировал визит Путина в Эр-Рияд
Недавний визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и переговоры с руководством этой страны является доказательством того, что между нашими... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T22:56
2023-12-10T22:56
2023-12-10T22:58
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ЭР-РИЯД, 10 дек – РИА Новости. Недавний визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и переговоры с руководством этой страны является доказательством того, что между нашими странами сформированы прочные взаимоотношения, сообщил РИА Новости в воскресенье председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения имени Короля Фейсала, саудовский принц Турки Аль-Фейсал. "Недавно состоявшийся визит президента России Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия – это свидетельство того, что между нашими странами сложились глубинные, доверительные отношения. Совместное заявление наследного принца и председателя совета министров Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и президента России Владимира Путина по результатам встречи опять же свидетельствуют о том, что наши отношения востребованы и будут развиваться", — сообщил саудовский принц Турки Аль-Фейсал. Он также отметил, что позиции РФ совпадают с позицией Саудовской Аравии, в том числе, в части решения по решению ряда международных проблем. "В частности, у нас общие подходы к вопросу об урегулировании ситуации в секторе Газа, о немедленном прекращении бомбардировок Израилем палестинских территорий, признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме", - сообщил принц во время заседания экспертной площадки "Хакимовский клуб" с участием российских дипломатов, депутатов ГД, членов Совета Федерации, религиозных деятелей в Центре исследований и исламоведения имени Короля Фейсала в Эр-Рияде. По его словам, во время эскалации насилия на палестинских территориях Саудовская Аравия возглавила усилия арабо-мусульманской дипломатии по прекращению конфликта. "Важно, что эти усилия поддержаны Российской Федерацией и президентом Путиным", - заключил саудовский принц.
https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html
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в мире, саудовская аравия, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф, россия
В мире, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Россия
Саудовский принц прокомментировал визит Путина в Эр-Рияд
Принц Аль-Фейсал: визит Путина в Эр-Рияд свидетельствует о потенциале РФ и КСА
ЭР-РИЯД, 10 дек – РИА Новости. Недавний визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и переговоры с руководством этой страны является доказательством того, что между нашими странами сформированы прочные взаимоотношения, сообщил РИА Новости в воскресенье председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения имени Короля Фейсала, саудовский принц Турки Аль-Фейсал.
"Недавно состоявшийся визит президента России Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия – это свидетельство того, что между нашими странами сложились глубинные, доверительные отношения. Совместное заявление наследного принца и председателя совета министров Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и президента России Владимира Путина по результатам встречи опять же свидетельствуют о том, что наши отношения востребованы и будут развиваться", — сообщил саудовский принц Турки Аль-Фейсал.
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Он также отметил, что позиции РФ совпадают с позицией Саудовской Аравии, в том числе, в части решения по решению ряда международных проблем.
"В частности, у нас общие подходы к вопросу об урегулировании ситуации в секторе Газа, о немедленном прекращении бомбардировок Израилем палестинских территорий, признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме", - сообщил принц во время заседания экспертной площадки "Хакимовский клуб" с участием российских дипломатов, депутатов ГД, членов Совета Федерации, религиозных деятелей в Центре исследований и исламоведения имени Короля Фейсала в Эр-Рияде.
По его словам, во время эскалации насилия на палестинских территориях Саудовская Аравия возглавила усилия арабо-мусульманской дипломатии по прекращению конфликта.
"Важно, что эти усилия поддержаны Российской Федерацией и президентом Путиным", - заключил саудовский принц.
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