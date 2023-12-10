https://ria.ru/20231210/poezda-1914871757.html

РЖД добавили в новый график больше поездов по России и в СНГ

РЖД добавили в новый график больше поездов по России и в СНГ - РИА Новости, 10.12.2023

РЖД добавили в новый график больше поездов по России и в СНГ

Холдинг РЖД ввел новый график движения поездов: в нем больше электричек, поездов дальнего следования в России и международных маршрутов, в том числе в сообщении РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T00:08

2023-12-10T00:08

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Холдинг РЖД ввел новый график движения поездов: в нем больше электричек, поездов дальнего следования в России и международных маршрутов, в том числе в сообщении со странами СНГ, следует из сообщения компании. "Российские железные дороги" ежегодно вводят новый график движения поездов во второе воскресенье декабря. В этом году он заработал в 00.00 по московскому времени 10 декабря и будет действовать до 8 декабря 2024 года. Так, в новом расписании движения будет курсировать 614 пар поездов дальнего следования (плюс 16 к прежнему графику). В частности, увеличится количество двухэтажных поездов - до 31 пары на 23 маршрутах (было 29 пар на 21 маршруте). Новые появятся на маршрутах: Москва – Адлер, Москва – Имеретинский Курорт, Уфа – Имеретинский Курорт, Москва – Чебоксары. РЖД отмечают, что особое внимание уделено в новом графике и развитию межрегиональной маршрутной сети. Пассажирское железнодорожное сообщение появится на направлениях: Смоленск – Архангельск, Смоленск – Мурманск, Саратов – Мурманск, Тюмень – Дербент, Пермь – Кисловодск, Грозный – Казань и других. Маршрутная сеть пригородных поездов увеличилась на 243 пары и составит 4585 пар (+5,6% к прошлому году). Новый график включает 56 пассажирских поездов в международном сообщении. Прежде всего это составы в сообщении с Белоруссией и странами Средней Азии. В частности, после перерыва, связанного с ковидом, восстановлены маршруты Минск – Минеральные Воды, Минск – Архангельск и Челябинск – Ташкент. Перевозки пассажиров в поездах между Россией и СНГ осуществляет не только холдинг РЖД, но и железнодорожные компании этих стран. Отдельно утверждён план организации туристических перевозок на 2023/2024 год: круглогодичные поезда, туры выходного дня и круизы. Среди новых турпоездов: "По Золотому кольцу", "К горам и термам", "Выходные в Домбае", "Жигулёвские выходные", "Владивостокские истории" и т. д.

https://ria.ru/20231208/sapsan-1914545624.html

https://ria.ru/20231208/novyygod-1914517658.html

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