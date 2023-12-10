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В Приангарье завели дело после поджога школы
В Приангарье завели дело после поджога школы - РИА Новости, 10.12.2023
В Приангарье завели дело после поджога школы
Расследование уголовного дела о поджоге школы в поселке Хребтовая Иркутской области взято на контроль, сообщает Иркутская областная прокуратура в... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T12:14
2023-12-10T12:14
2023-12-10T12:14
происшествия
нижнеилимский район
иркутская область
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ИРКУТСК, 10 дек - РИА Новости. Расследование уголовного дела о поджоге школы в поселке Хребтовая Иркутской области взято на контроль, сообщает Иркутская областная прокуратура в Telegram-канале. В поселке Хребтовая Нижнеилимского района в здании школы, где завершался капитальный ремонт, ночью 4 декабря произошел пожар. Его потушили на площади 600 квадратных метров. Сгорела часть, в которой размещался детский сад. Пожарные сработали оперативно и не позволили огню перекинуться на основное здание. Эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России провели исследования и сделали вывод, что причиной возгорания стал поджог. Материалы передали в следственные органы для установления виновных лиц. "Прокуратура Нижнеилимского района поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следователями территориального подразделения МВД по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества)", - говорится в сообщении. Ущерб оценивается в 44 миллиона рублей. Вопрос восстановления детского сада глава региона взял под личный контроль.
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нижнеилимский район
иркутская область
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происшествия, нижнеилимский район, иркутская область
Происшествия, Нижнеилимский район, Иркутская область
В Приангарье завели дело после поджога школы
В поселке Хребтовая Иркутской области завели дело после поджога школы