СМИ раскрыли подробности "плана Турции" по урегулированию конфликта в Газе
Akşam: турецкий план по урегулированию ситуации в Газе состоит из 11 пунктов
© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
СТАМБУЛ, 10 дек – РИА Новости. Турецкий план по урегулированию ситуации в секторе Газа состоит из 11 пунктов и содержит требование о немедленном прекращении огня, он уже представлен всем пяти членам Совета Безопасности ООН, сообщила турецкая газета Akşam.
Министры иностранных дел семи стран (Турция, Индонезия, Нигерия, Иордания, Египет, Катар и Саудовская Аравия) создали контактную группу по Газе по итогам саммитов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств в Эр-Рияде. Ранее группа провела переговоры в Пекине, Москве, ряде европейских столиц, Вашингтоне и Оттаве. К некоторым переговорам группы присоединились глава МИД Палестины и генсек ОИС.
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"Глава МИД Турции Хакан Фидан в составе контактной группы ЛАГ/ОИС представил госсекретарю США Блинкену план урегулирования из 11 пунктов, ранее он был передан РФ, КНР, Великобритании и Франции. В плане обращено внимание на то, что "гуманитарная пауза", длившаяся с 24 ноября и продлевавшаяся несколько раз, не сработала, а решение заключается в длительном прекращении огня", - пишет газета.
В "турецкой" схеме 11 пунктов, среди которых первым значится важность немедленного прекращения огня и временной гуманитарной паузы для бесперебойной доставки гуманитарной помощи, а также обеспечение работы системы здравоохранения.
Контактная группа требует остановить выселение палестинцев, отмечая, что Израиль кровопролитием "не обеспечит безопасность своих граждан". Также в плане критикуются страны, не выступающие против "явного нарушения" международного права Израилем.
Предполагается, что согласно плану после объявления прекращения огня будет начат мирный процесс, результатом которого станет создание палестинского государства в границах на 1967 год согласно резолюциям ООН.
Контактная группа отметила и рост антисемитских настроений в мире в связи с действиями Израиля, а также угрозу возникновения новых конфликтов на Ближнем Востоке.
Анкара отмечает, что механизм стран-гарантов может быть применен для обеспечения безопасности после урегулирования конфликта.