https://ria.ru/20231210/plan-1914900983.html

СМИ раскрыли подробности "плана Турции" по урегулированию конфликта в Газе

СМИ раскрыли подробности "плана Турции" по урегулированию конфликта в Газе - РИА Новости, 10.12.2023

СМИ раскрыли подробности "плана Турции" по урегулированию конфликта в Газе

Турецкий план по урегулированию ситуации в секторе Газа состоит из 11 пунктов и содержит требование о немедленном прекращении огня, он уже представлен всем пяти РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T11:29

2023-12-10T11:29

2023-12-10T11:29

в мире

израиль

турция

индонезия

хакан фидан

оон

лига арабских государств

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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СТАМБУЛ, 10 дек – РИА Новости. Турецкий план по урегулированию ситуации в секторе Газа состоит из 11 пунктов и содержит требование о немедленном прекращении огня, он уже представлен всем пяти членам Совета Безопасности ООН, сообщила турецкая газета Akşam. Министры иностранных дел семи стран (Турция, Индонезия, Нигерия, Иордания, Египет, Катар и Саудовская Аравия) создали контактную группу по Газе по итогам саммитов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств в Эр-Рияде. Ранее группа провела переговоры в Пекине, Москве, ряде европейских столиц, Вашингтоне и Оттаве. К некоторым переговорам группы присоединились глава МИД Палестины и генсек ОИС. "Глава МИД Турции Хакан Фидан в составе контактной группы ЛАГ/ОИС представил госсекретарю США Блинкену план урегулирования из 11 пунктов, ранее он был передан РФ, КНР, Великобритании и Франции. В плане обращено внимание на то, что "гуманитарная пауза", длившаяся с 24 ноября и продлевавшаяся несколько раз, не сработала, а решение заключается в длительном прекращении огня", - пишет газета. В "турецкой" схеме 11 пунктов, среди которых первым значится важность немедленного прекращения огня и временной гуманитарной паузы для бесперебойной доставки гуманитарной помощи, а также обеспечение работы системы здравоохранения. Контактная группа требует остановить выселение палестинцев, отмечая, что Израиль кровопролитием "не обеспечит безопасность своих граждан". Также в плане критикуются страны, не выступающие против "явного нарушения" международного права Израилем. Предполагается, что согласно плану после объявления прекращения огня будет начат мирный процесс, результатом которого станет создание палестинского государства в границах на 1967 год согласно резолюциям ООН. Контактная группа отметила и рост антисемитских настроений в мире в связи с действиями Израиля, а также угрозу возникновения новых конфликтов на Ближнем Востоке. Анкара отмечает, что механизм стран-гарантов может быть применен для обеспечения безопасности после урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20231208/erdogan-1914646190.html

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в мире, израиль, турция, индонезия, хакан фидан, оон, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году