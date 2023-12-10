https://ria.ru/20231210/pisma-1914879469.html

Фельдъегеря ЗВО за неделю доставили около тысячи детских писем бойцам

Фельдъегеря ЗВО за неделю доставили около тысячи детских писем бойцам - РИА Новости, 10.12.2023

Фельдъегеря ЗВО за неделю доставили около тысячи детских писем бойцам

Военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи группировки российских войск "Запад" доставили за неделю около тысячи детских писем бойцам на передовую, сообщили... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T04:03

2023-12-10T04:03

2023-12-10T04:03

специальная военная операция на украине

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общество

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 10 дек – РИА Новости. Военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи группировки российских войск "Запад" доставили за неделю около тысячи детских писем бойцам на передовую, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Военнослужащим воинских частей и добровольческих подразделений, принимающим участие в СВО, специалисты ФПС (фельдъегерско-почтовой связи – ред.) осуществляют доставку почтовых отправлений непосредственно в пункты временной дислокации. Так, за последнюю неделю военнослужащим общевойсковой армии Западного военного округа доставили на передовую около 1 тысячи писем от поддерживающих их детей Российской Федерации" - сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что вместе с письмами бойцам доставили детские рисунки. Школьники написали военным слова поддержки и благодарности, сообщает МО РФ. "Латинская буква Z стала атрибутом на письмах и рисунках", - написала одна из учительниц школы в Воронежской области.

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