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Фельдъегеря ЗВО за неделю доставили около тысячи детских писем бойцам
Фельдъегеря ЗВО за неделю доставили около тысячи детских писем бойцам - РИА Новости, 10.12.2023
Фельдъегеря ЗВО за неделю доставили около тысячи детских писем бойцам
Военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи группировки российских войск "Запад" доставили за неделю около тысячи детских писем бойцам на передовую, сообщили... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T04:03
2023-12-10T04:03
2023-12-10T04:03
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ЛУГАНСК, 10 дек – РИА Новости. Военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи группировки российских войск "Запад" доставили за неделю около тысячи детских писем бойцам на передовую, сообщили РИА Новости в Минобороны. "Военнослужащим воинских частей и добровольческих подразделений, принимающим участие в СВО, специалисты ФПС (фельдъегерско-почтовой связи – ред.) осуществляют доставку почтовых отправлений непосредственно в пункты временной дислокации. Так, за последнюю неделю военнослужащим общевойсковой армии Западного военного округа доставили на передовую около 1 тысячи писем от поддерживающих их детей Российской Федерации" - сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что вместе с письмами бойцам доставили детские рисунки. Школьники написали военным слова поддержки и благодарности, сообщает МО РФ. "Латинская буква Z стала атрибутом на письмах и рисунках", - написала одна из учительниц школы в Воронежской области.
https://ria.ru/20231209/nagrazhdenie-1914840903.html
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россия, общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Вооруженные силы РФ
Фельдъегеря ЗВО за неделю доставили около тысячи детских писем бойцам
МО: фельдъегеря ЗВО за неделю доставили около тысячи детских писем на передовую