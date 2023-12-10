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Песков объяснил, почему Путина на Ближний Восток сопровождали Су-35 - РИА Новости, 10.12.2023
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14:13 10.12.2023 (обновлено: 16:23 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/peskov-1914917915.html
Песков объяснил, почему Путина на Ближний Восток сопровождали Су-35
Песков объяснил, почему Путина на Ближний Восток сопровождали Су-35 - РИА Новости, 10.12.2023
Песков объяснил, почему Путина на Ближний Восток сопровождали Су-35
Сопровождение российского президента Владимира Путина во время его визита на Ближний Восток истребителями Су-35С позволило показать российскую технику, заявил... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T14:13
2023-12-10T16:23
в мире
ближний восток
владимир путин
дмитрий песков
су-35
россия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сопровождение российского президента Владимира Путина во время его визита на Ближний Восток истребителями Су-35С позволило показать российскую технику, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин". "Демонстрация такой техники, которую знают и любят в этом регионе, демонстрация в деле — это тоже, наверное, важная составляющая", — сказал Песков. Ранее издание Military Watch Magazine писало, что истребители Су-35, сопровождавшие борт Владимира Путина во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию, показали мощь России. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, борт номер один на всем протяжении маршрута на Ближний Восток сопровождали российские истребители Су-35С из-за того, что это "неспокойный регион". При этом он отметил, что именно ОАЭ и Саудовская Аравия — это страны стабильные и безопасные.В Минобороны добавили, что Су-35С взлетали с оперативного аэродрома в сложных метеоусловиях — при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали летчики первого класса.
https://ria.ru/20231210/putin-1914904457.html
https://ria.ru/20231210/putin-1914902229.html
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Cопровождение самолета президента РФ истребителями Су-35С
Cопровождение самолета президента РФ истребителями Су-35С
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в мире, ближний восток, владимир путин, дмитрий песков, су-35, россия
В мире, Ближний Восток, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Су-35, Россия
Песков объяснил, почему Путина на Ближний Восток сопровождали Су-35

Песков: сопровождение Путина Су-35 позволило продемонстрировать новую технику РФ

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сопровождение российского президента Владимира Путина во время его визита на Ближний Восток истребителями Су-35С позволило показать российскую технику, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

"Демонстрация такой техники, которую знают и любят в этом регионе, демонстрация в деле — это тоже, наверное, важная составляющая", — сказал Песков.
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Ранее издание Military Watch Magazine писало, что истребители Су-35, сопровождавшие борт Владимира Путина во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию, показали мощь России.

Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, борт номер один на всем протяжении маршрута на Ближний Восток сопровождали российские истребители Су-35С из-за того, что это "неспокойный регион". При этом он отметил, что именно ОАЭ и Саудовская Аравия — это страны стабильные и безопасные.
В Минобороны добавили, что Су-35С взлетали с оперативного аэродрома в сложных метеоусловиях — при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали летчики первого класса.
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В миреБлижний ВостокВладимир ПутинДмитрий ПесковСу-35Россия
 
 
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