Песков объяснил, почему Путина на Ближний Восток сопровождали Су-35
Песков: сопровождение Путина Су-35 позволило продемонстрировать новую технику РФ
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сопровождение российского президента Владимира Путина во время его визита на Ближний Восток истребителями Су-35С позволило показать российскую технику, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".
"Демонстрация такой техники, которую знают и любят в этом регионе, демонстрация в деле — это тоже, наверное, важная составляющая", — сказал Песков.
"Демонстрация такой техники, которую знают и любят в этом регионе, демонстрация в деле — это тоже, наверное, важная составляющая", — сказал Песков.
Ранее издание Military Watch Magazine писало, что истребители Су-35, сопровождавшие борт Владимира Путина во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию, показали мощь России.
Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, борт номер один на всем протяжении маршрута на Ближний Восток сопровождали российские истребители Су-35С из-за того, что это "неспокойный регион". При этом он отметил, что именно ОАЭ и Саудовская Аравия — это страны стабильные и безопасные.
Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, борт номер один на всем протяжении маршрута на Ближний Восток сопровождали российские истребители Су-35С из-за того, что это "неспокойный регион". При этом он отметил, что именно ОАЭ и Саудовская Аравия — это страны стабильные и безопасные.
В Минобороны добавили, что Су-35С взлетали с оперативного аэродрома в сложных метеоусловиях — при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали летчики первого класса.