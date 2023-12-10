https://ria.ru/20231210/perevozchiki-1914872850.html

Венгерские автоперевозчики проведут протесты на границе с Украиной

Венгерские автоперевозчики проведут протесты на границе с Украиной - РИА Новости, 10.12.2023

Венгерские автоперевозчики проведут протесты на границе с Украиной

С понедельника венгерские автоперевозчики начнут протесты на границе с Украиной, поскольку украинские дальнобойщики разоряют их логистические предприятия,... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T00:44

2023-12-10T00:44

2023-12-10T02:24

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БУДАПЕШТ, 10 дек — РИА Новости. С понедельника венгерские автоперевозчики начнут протесты на границе с Украиной, поскольку украинские дальнобойщики разоряют их логистические предприятия, передает агентство MTI со ссылкой на главу Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадара Арваи."Из-за появления украинских перевозчиков на рынке ЕС несколько сот венгерских предприятий оказались на грани разорения", — подчеркнул Арваи.По его словам, пробег украинских грузовиков по венгерским дорогам увеличился на 30 процентов, а венгерский снизился на четыре процента."Об этом говорят поляки и словаки, но то же самое стоит и за начинающимися в понедельник венгерскими протестами", — сказал глава ассоциации.Он уточнил, что демонстрации перевозчиков пройдут на КПП "Захонь-Чоп". Арваи также отметил, что украинские перевозчики происходят из совершенно другой экономической и правовой среды, поэтому отличаются их расходы, а также на них не распространяются правила ЕС."Мы попросили Евросоюз — на прошлой неделе было заседание транспортной комиссии... пересмотреть свое соглашение с Украиной и учесть интересы стран-членов Евросоюза, в том числе транспортных компаний Венгрии, и не допустить, чтобы украинские перевозчики, давно выйдя за рамки первоначальных намерений, появились в Евросоюзе в основном с деловыми целями", — заключил глава ассоциации. Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из постсоветской республики с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже умерли два украинских водителя. В середине ноября ситуация начала ухудшаться и для фур, следующих через Словакию. Водители грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через словацкий пограничный пункт Вышне Немецке — Ужгород, чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров. Полиция просила водителей использовать альтернативные маршруты, а также пыталась перенаправить грузовой транспорт на Венгрию. Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег. В организации заявляли о готовности полностью заблокировать там движение, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются. ЕК 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Киев же обратился с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили о намерении бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231206/protest-1914126468.html

https://ria.ru/20231201/soglashenie-1913253204.html

https://ria.ru/20231201/golodovka-1913240108.html

https://ria.ru/20231201/dvizhenie-1913247000.html

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в мире, украина, словакия, венгрия, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)