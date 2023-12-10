Венесуэла и Гайана проведут переговоры об Эссекибо
МИД Венесуэлы: Каракас и Джорджтаун проведут переговоры об Эссекибо
© AP Photo / Juan Pablo ArraezТерритория Эссекибо
© AP Photo / Juan Pablo Arraez
Территория Эссекибо. Архивное фото
МЕХИКО, 10 дек - РИА Новости. Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер-министр Сан-Винсента и Гренадин провели телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, по итогам которых Каракас согласился на прямые переговоры с Джорджтауном о территориальном споре, сообщили в МИД Венесуэлы.
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"В ходе этих бесед было получено предложение провести встречу на высоком уровне с Кооперативной Республикой Гайана, о которой будет объявлено в ближайшие дни, чтобы поддержать наше стремление сохранить Латинскую Америку и Карибский бассейн как зону мира, свободную от вмешательства внешних игроков, в соответствии с договоренностями обеих стран в рамках Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК)", - говорится в сообщении, которое опубликовал глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в своем блоге в соцсети Х.
В ходе переговоров президент Бразилии выразил растущую обеспокоенность стран Южной Америки по вопросу Эссекибо, отметив, что Бразилия готова поддержать инициативы по обеспечению диалога между Венесуэлой и Гайаной.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на этой неделе призвал национальную ассамблею принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо".
Президент Гайаны Ирфаан Али после этого заявил, что страна рассматривает действия Каракаса по интеграции спорного региона Эссекибо, предпринятые после референдума, как угрозу национальной безопасности и намерена обратиться в Совет безопасности ООН, а также ко всем своим международным партнерам.