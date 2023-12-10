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Венесуэла и Гайана проведут переговоры об Эссекибо - РИА Новости, 10.12.2023
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02:29 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/peregovory-1914877508.html
Венесуэла и Гайана проведут переговоры об Эссекибо
Венесуэла и Гайана проведут переговоры об Эссекибо - РИА Новости, 10.12.2023
Венесуэла и Гайана проведут переговоры об Эссекибо
Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер-министр Сан-Винсента и Гренадин провели телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, по... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T02:29
2023-12-10T02:29
в мире
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гайана
николас мадуро
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бразилия
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МЕХИКО, 10 дек - РИА Новости. Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер-министр Сан-Винсента и Гренадин провели телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, по итогам которых Каракас согласился на прямые переговоры с Джорджтауном о территориальном споре, сообщили в МИД Венесуэлы. "В ходе этих бесед было получено предложение провести встречу на высоком уровне с Кооперативной Республикой Гайана, о которой будет объявлено в ближайшие дни, чтобы поддержать наше стремление сохранить Латинскую Америку и Карибский бассейн как зону мира, свободную от вмешательства внешних игроков, в соответствии с договоренностями обеих стран в рамках Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК)", - говорится в сообщении, которое опубликовал глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в своем блоге в соцсети Х. В ходе переговоров президент Бразилии выразил растущую обеспокоенность стран Южной Америки по вопросу Эссекибо, отметив, что Бразилия готова поддержать инициативы по обеспечению диалога между Венесуэлой и Гайаной. Страны Меркосур, а также Чили, Колумбия, Эквадор и Перу ранее призвали избегать односторонних действий в условиях территориальной напряженности между Венесуэлой и Гайаной. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на этой неделе призвал национальную ассамблею принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо". Президент Гайаны Ирфаан Али после этого заявил, что страна рассматривает действия Каракаса по интеграции спорного региона Эссекибо, предпринятые после референдума, как угрозу национальной безопасности и намерена обратиться в Совет безопасности ООН, а также ко всем своим международным партнерам.
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в мире, венесуэла, гайана, николас мадуро, луис инасиу лула да силва, бразилия
В мире, Венесуэла, Гайана, Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия
Венесуэла и Гайана проведут переговоры об Эссекибо

МИД Венесуэлы: Каракас и Джорджтаун проведут переговоры об Эссекибо

© AP Photo / Juan Pablo ArraezТерритория Эссекибо
Территория Эссекибо - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Juan Pablo Arraez
Территория Эссекибо. Архивное фото
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МЕХИКО, 10 дек - РИА Новости. Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и премьер-министр Сан-Винсента и Гренадин провели телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, по итогам которых Каракас согласился на прямые переговоры с Джорджтауном о территориальном споре, сообщили в МИД Венесуэлы.
«
"В ходе этих бесед было получено предложение провести встречу на высоком уровне с Кооперативной Республикой Гайана, о которой будет объявлено в ближайшие дни, чтобы поддержать наше стремление сохранить Латинскую Америку и Карибский бассейн как зону мира, свободную от вмешательства внешних игроков, в соответствии с договоренностями обеих стран в рамках Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК)", - говорится в сообщении, которое опубликовал глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в своем блоге в соцсети Х.
В ходе переговоров президент Бразилии выразил растущую обеспокоенность стран Южной Америки по вопросу Эссекибо, отметив, что Бразилия готова поддержать инициативы по обеспечению диалога между Венесуэлой и Гайаной.
Страны Меркосур, а также Чили, Колумбия, Эквадор и Перу ранее призвали избегать односторонних действий в условиях территориальной напряженности между Венесуэлой и Гайаной.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на этой неделе призвал национальную ассамблею принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо".
Президент Гайаны Ирфаан Али после этого заявил, что страна рассматривает действия Каракаса по интеграции спорного региона Эссекибо, предпринятые после референдума, как угрозу национальной безопасности и намерена обратиться в Совет безопасности ООН, а также ко всем своим международным партнерам.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Мадуро показал новую карту Венесуэлы с включенным в нее спорным Эссекибо
6 декабря, 03:50
 
В миреВенесуэлаГайанаНиколас МадуроЛуис Инасиу Лула да СилваБразилия
 
 
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