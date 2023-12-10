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СМИ: Орбан проводит тайные переговоры по Украине - РИА Новости, 10.12.2023
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21:48 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/orban-1914971699.html
СМИ: Орбан проводит тайные переговоры по Украине
СМИ: Орбан проводит тайные переговоры по Украине - РИА Новости, 10.12.2023
СМИ: Орбан проводит тайные переговоры по Украине
Сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана планируют провести тайные переговоры с членами американской республиканской партии, чтобы добиться... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T21:48
2023-12-10T21:48
в мире
украина
венгрия
сша
виктор орбан
джо байден
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана планируют провести тайные переговоры с членами американской республиканской партии, чтобы добиться прекращения помощи США Украине, пишет Guardian со ссылкой на источники."Союзники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проведут в Вашингтоне встречу с республиканцами за закрытыми дверями, чтобы добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США", — говорится в материале.По словам источника из числа республиканцев, некоторые члены Конгресса от республиканцев были приглашены принять участие в закрытых переговорах."Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет в Конгрессе. Поэтому он пытается заблокировать помощь и со стороны ЕС", — сообщил изданию дипломатический источник, близкий к венгерскому посольству.В связи с неопределенностью по этому вопросу президент США Джо Байден выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о финансировании для Киева. По словам президента, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.Байден осенью запросил у конгресса порядка 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
https://ria.ru/20231210/ukraina-1914956068.html
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в мире, украина, венгрия, сша, виктор орбан, джо байден, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, США, Виктор Орбан, Джо Байден, Евросоюз
СМИ: Орбан проводит тайные переговоры по Украине

Guardian: Орбан хочет объединиться с республиканцами для прекращения помощи ВСУ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана планируют провести тайные переговоры с членами американской республиканской партии, чтобы добиться прекращения помощи США Украине, пишет Guardian со ссылкой на источники.
"Союзники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проведут в Вашингтоне встречу с республиканцами за закрытыми дверями, чтобы добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США", — говорится в материале.
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По словам источника из числа республиканцев, некоторые члены Конгресса от республиканцев были приглашены принять участие в закрытых переговорах.
"Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет в Конгрессе. Поэтому он пытается заблокировать помощь и со стороны ЕС", — сообщил изданию дипломатический источник, близкий к венгерскому посольству.
В связи с неопределенностью по этому вопросу президент США Джо Байден выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о финансировании для Киева. По словам президента, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.
Байден осенью запросил у конгресса порядка 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
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