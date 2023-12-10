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ООН: решение сирийского конфликта возможно при выводе войск США и Турции - РИА Новости, 10.12.2023
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12:20 10.12.2023 (обновлено: 16:29 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/oon-1914906756.html
ООН: решение сирийского конфликта возможно при выводе войск США и Турции
ООН: решение сирийского конфликта возможно при выводе войск США и Турции - РИА Новости, 10.12.2023
ООН: решение сирийского конфликта возможно при выводе войск США и Турции
Решение сирийского конфликта требует поднять вопрос о выводе турецких и американских войск из Сирии, курдских формированиях и санкциях, заявил в воскресенье... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T12:20
2023-12-10T16:29
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ДОХА, 10 дек — РИА Новости. Решение сирийского конфликта требует поднять вопрос о выводе турецких и американских войск из Сирии, курдских формированиях и санкциях, заявил в воскресенье спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.&quot;Для решения конфликта в Сирии требуется поднять ряд вопросов, в том числе поднять вопрос о выводе турецких и американских войск, вопрос о курдских формированиях, о санкциях&quot;, — отметил Педерсен.По его словам, новый подход требуется от оппозиции и правительства Сирии для решения конфликта, который в какой-то степени оказался замороженным в настоящее время.
https://ria.ru/20231209/siriya-1914863396.html
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в мире, сша, турция, сирия, оон, гейр педерсен
В мире, США, Турция, Сирия, ООН, Гейр Педерсен
ООН: решение сирийского конфликта возможно при выводе войск США и Турции

Спецпосланник ООН: решение ситуации в Сирии возможно при выводе сил США и Турции

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкАлеппо
Алеппо - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости /
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Алеппо. Архивное фото
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ДОХА, 10 дек — РИА Новости. Решение сирийского конфликта требует поднять вопрос о выводе турецких и американских войск из Сирии, курдских формированиях и санкциях, заявил в воскресенье спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.
«

"Для решения конфликта в Сирии требуется поднять ряд вопросов, в том числе поднять вопрос о выводе турецких и американских войск, вопрос о курдских формированиях, о санкциях", — отметил Педерсен.

По его словам, новый подход требуется от оппозиции и правительства Сирии для решения конфликта, который в какой-то степени оказался замороженным в настоящее время.
Сирия - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
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