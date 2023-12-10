https://ria.ru/20231210/oon-1914906756.html

ООН: решение сирийского конфликта возможно при выводе войск США и Турции

ООН: решение сирийского конфликта возможно при выводе войск США и Турции - РИА Новости, 10.12.2023

ООН: решение сирийского конфликта возможно при выводе войск США и Турции

Решение сирийского конфликта требует поднять вопрос о выводе турецких и американских войск из Сирии, курдских формированиях и санкциях, заявил в воскресенье... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T12:20

2023-12-10T12:20

2023-12-10T16:29

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ДОХА, 10 дек — РИА Новости. Решение сирийского конфликта требует поднять вопрос о выводе турецких и американских войск из Сирии, курдских формированиях и санкциях, заявил в воскресенье спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен."Для решения конфликта в Сирии требуется поднять ряд вопросов, в том числе поднять вопрос о выводе турецких и американских войск, вопрос о курдских формированиях, о санкциях", — отметил Педерсен.По его словам, новый подход требуется от оппозиции и правительства Сирии для решения конфликта, который в какой-то степени оказался замороженным в настоящее время.

https://ria.ru/20231209/siriya-1914863396.html

сша

турция

сирия

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в мире, сша, турция, сирия, оон, гейр педерсен