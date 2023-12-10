https://ria.ru/20231210/ochered-1914895974.html

В очереди на границе Польши и Украины скопилось уже более трех тысяч машин

В очереди на границе Польши и Украины скопилось уже более трех тысяч машин - РИА Новости, 10.12.2023

В очереди на границе Польши и Украины скопилось уже более трех тысяч машин

В очереди на границе Украины с Польшей скопилось уже более трех тысяч машин, переговоры не привели к решению проблемы, сообщил представитель Госпогранслужбы... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T10:30

2023-12-10T10:30

2023-12-10T11:26

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андрей демченко

тарас качка

матеуш моравецкий

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В очереди на границе Украины с Польшей скопилось уже более трех тысяч машин, переговоры не привели к решению проблемы, сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада"."Ситуация неизменна. Блокируются четыре направления. По состоянию на утро 10 декабря, по информации от польских пограничников, очередь в сторону Украины на территории Польши сформировалась из 3500 грузовых транспортных средств", — сказал украинский чиновник. Больше всего грузовиков стоят на пункте пропуска "Шегини" — 1200, а также на "Ягодине" — 900."Мы не видим ослабления блокировки с той стороны после определенных договоренностей, что могло бы увеличить пропускную способность транспортных средств", — заявил Демченко.Ситуация на границе странОколо месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из постсоветской республики с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже умерли два украинских водителя.В последнее время отношения Варшавы и Киева существенно осложнились из-за эмбарго против украинского зерна. Замминистра экономики и торговли постсоветской республики Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина из-за этого обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231206/granitsa-1914020328.html

https://ria.ru/20231128/blokada-1912264091.html

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в мире, украина, польша, андрей демченко, тарас качка, матеуш моравецкий, вооруженные силы украины, евросоюз, киев