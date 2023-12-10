В очереди на границе Польши и Украины скопилось уже более трех тысяч машин
На границе Польши и Украины образовалась очередь из 3,5 тысячи машин
© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В очереди на границе Украины с Польшей скопилось уже более трех тысяч машин, переговоры не привели к решению проблемы, сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада".
«
"Ситуация неизменна. Блокируются четыре направления. По состоянию на утро 10 декабря, по информации от польских пограничников, очередь в сторону Украины на территории Польши сформировалась из 3500 грузовых транспортных средств", — сказал украинский чиновник.
Больше всего грузовиков стоят на пункте пропуска "Шегини" — 1200, а также на "Ягодине" — 900.
"Мы не видим ослабления блокировки с той стороны после определенных договоренностей, что могло бы увеличить пропускную способность транспортных средств", — заявил Демченко.
Ситуация на границе стран
Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из постсоветской республики с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже умерли два украинских водителя.
В последнее время отношения Варшавы и Киева существенно осложнились из-за эмбарго против украинского зерна. Замминистра экономики и торговли постсоветской республики Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина из-за этого обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.