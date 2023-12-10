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В очереди на границе Польши и Украины скопилось уже более трех тысяч машин - РИА Новости, 10.12.2023
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10:30 10.12.2023 (обновлено: 11:26 10.12.2023)
https://ria.ru/20231210/ochered-1914895974.html
В очереди на границе Польши и Украины скопилось уже более трех тысяч машин
В очереди на границе Польши и Украины скопилось уже более трех тысяч машин - РИА Новости, 10.12.2023
В очереди на границе Польши и Украины скопилось уже более трех тысяч машин
В очереди на границе Украины с Польшей скопилось уже более трех тысяч машин, переговоры не привели к решению проблемы, сообщил представитель Госпогранслужбы... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T10:30
2023-12-10T11:26
в мире
украина
польша
андрей демченко
тарас качка
матеуш моравецкий
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В очереди на границе Украины с Польшей скопилось уже более трех тысяч машин, переговоры не привели к решению проблемы, сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада"."Ситуация неизменна. Блокируются четыре направления. По состоянию на утро 10 декабря, по информации от польских пограничников, очередь в сторону Украины на территории Польши сформировалась из 3500 грузовых транспортных средств", — сказал украинский чиновник. Больше всего грузовиков стоят на пункте пропуска "Шегини" — 1200, а также на "Ягодине" — 900."Мы не видим ослабления блокировки с той стороны после определенных договоренностей, что могло бы увеличить пропускную способность транспортных средств", — заявил Демченко.Ситуация на границе странОколо месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из постсоветской республики с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже умерли два украинских водителя.В последнее время отношения Варшавы и Киева существенно осложнились из-за эмбарго против украинского зерна. Замминистра экономики и торговли постсоветской республики Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина из-за этого обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231206/granitsa-1914020328.html
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в мире, украина, польша, андрей демченко, тарас качка, матеуш моравецкий, вооруженные силы украины, евросоюз, киев
В мире, Украина, Польша, Андрей Демченко, Тарас Качка, Матеуш Моравецкий, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Киев
В очереди на границе Польши и Украины скопилось уже более трех тысяч машин

На границе Польши и Украины образовалась очередь из 3,5 тысячи машин

© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В очереди на границе Украины с Польшей скопилось уже более трех тысяч машин, переговоры не привели к решению проблемы, сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада".
«
"Ситуация неизменна. Блокируются четыре направления. По состоянию на утро 10 декабря, по информации от польских пограничников, очередь в сторону Украины на территории Польши сформировалась из 3500 грузовых транспортных средств", — сказал украинский чиновник.
Больше всего грузовиков стоят на пункте пропуска "Шегини" — 1200, а также на "Ягодине" — 900.
"Мы не видим ослабления блокировки с той стороны после определенных договоренностей, что могло бы увеличить пропускную способность транспортных средств", — заявил Демченко.
Большегрузные автомобили на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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6 декабря, 05:49

Ситуация на границе стран

Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из постсоветской республики с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже умерли два украинских водителя.
В последнее время отношения Варшавы и Киева существенно осложнились из-за эмбарго против украинского зерна. Замминистра экономики и торговли постсоветской республики Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина из-за этого обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Акция протеста на границе между Украиной и Польшей - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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28 ноября, 04:57
 
В миреУкраинаПольшаАндрей ДемченкоТарас КачкаМатеуш МоравецкийВооруженные силы УкраиныЕвросоюзКиев
 
 
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