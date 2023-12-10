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ВСУ 18 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ 18 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.12.2023
ВСУ 18 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 48 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T00:18
2023-12-10T00:18
2023-12-10T00:18
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 48 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 18 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, ударного БПЛА; На горловском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров; На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 48 различных боеприпасов. Под огнем оказались четыре населенных пункта: Горловка, Ясиноватая, Донецк и Макеевка. Согласно информации ведомства, поступили сведения о ранении семи гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка. Также сообщается о повреждении двух жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка и одного объекта гражданской инфраструктуры. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 10 обстрелов.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ 18 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР