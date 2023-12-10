https://ria.ru/20231210/obstrel-1914935521.html

Украинские войска обстреляли Курскую область

Украинские войска обстреляли Курскую область - РИА Новости, 10.12.2023

Украинские войска обстреляли Курскую область

Посёлок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области остались без электричества из-за обстрела со стороны Украины, жители не пострадали, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T16:15

2023-12-10T16:15

2023-12-10T16:15

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

глушковский район

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. Посёлок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области остались без электричества из-за обстрела со стороны Украины, жители не пострадали, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале. Противник нанёс удар по Глушковскому району, на территории которого находится посёлок Теткино и село Попово-Лежачи, днём в воскресенье. "Никто из жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, обесточены посёлок Теткино и село Попово-Лежачи. Населённые пункты остались без света", - сообщил Старовойт. Губернатор пообещал, что электрики начнут восстановление энергоснабжения, как только будет безопасно. Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20231121/bespilotnik-1910703326.html

курская область

глушковский район

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происшествия, курская область, глушковский район, роман старовойт