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Украинские войска обстреляли Курскую область - РИА Новости, 10.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:15 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/obstrel-1914935521.html
Украинские войска обстреляли Курскую область
Украинские войска обстреляли Курскую область - РИА Новости, 10.12.2023
Украинские войска обстреляли Курскую область
Посёлок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области остались без электричества из-за обстрела со стороны Украины, жители не пострадали, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T16:15
2023-12-10T16:15
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
глушковский район
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. Посёлок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области остались без электричества из-за обстрела со стороны Украины, жители не пострадали, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале. Противник нанёс удар по Глушковскому району, на территории которого находится посёлок Теткино и село Попово-Лежачи, днём в воскресенье. "Никто из жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, обесточены посёлок Теткино и село Попово-Лежачи. Населённые пункты остались без света", - сообщил Старовойт. Губернатор пообещал, что электрики начнут восстановление энергоснабжения, как только будет безопасно. Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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курская область
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происшествия, курская область, глушковский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Глушковский район, Роман Старовойт
Украинские войска обстреляли Курскую область

Два населенных пункта в Курской области остались без света из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. Посёлок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области остались без электричества из-за обстрела со стороны Украины, жители не пострадали, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.
Противник нанёс удар по Глушковскому району, на территории которого находится посёлок Теткино и село Попово-Лежачи, днём в воскресенье.
"Никто из жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, обесточены посёлок Теткино и село Попово-Лежачи. Населённые пункты остались без света", - сообщил Старовойт.
Губернатор пообещал, что электрики начнут восстановление энергоснабжения, как только будет безопасно.
Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьГлушковский районРоман Старовойт
 
 
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