https://ria.ru/20231210/obstrel-1914910717.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку

Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку - РИА Новости, 10.12.2023

Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку

Украинские войска в 11.30 выпустили две ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T13:13

2023-12-10T13:13

2023-12-10T13:13

специальная военная операция на украине

донецк

буденновский район

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска в 11.30 выпустили две ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.30 - город Донецк (Буденновский район): выпущены 2 ракеты из РСЗО", - сообщает представительство. Тип ракет не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Согласно представительству, в 0.25 ВСУ также выпустили снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Кроме того, с 8.40 в течение пяти минут украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы города, выпустив в сумме пять снарядов того же калибра, добавили в представительстве. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231209/vsu-1914826518.html

донецк

буденновский район

донецкая народная республика

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донецк, буденновский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика